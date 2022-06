Jesica Cirio rompió el silencio sobre la anécdota sexual

La semana pasada Jesica Cirio se vio involucrada en una anécdota sexual que Sabrina Carballo contó durante un vivo de Instagram. En esa ocasión, la actriz estaba charlando con una amiga y el dueño de un boliche y relató la historia de “una reconocida modelo argentina” que había cobrado 20 mil dólares por tener sexo con un chico de 18 años.

Tras la repercusión que tuvo el video, Cirio comunicó que había dejado todo en manos de su abogado, Fernando Burlando. A una semana del hecho, la bailarina rompió el silencio en diálogo con Instrusos (América) y fue letal contra la actriz.

Cuando le preguntaron cómo había tomado el relato de Carballo, ella fue contundente y, entre risas, respondió: “Yo no las tomé, las tomó Burlando”. Acto seguido, aseguró: “Es un tema cerrado, tengo muchas otras preocupaciones y cosas felices en mi vida... nada de todo esto las opaca”.

La palabra de Jesica Cirio sobre los dichos de Sabrina Carballo

Si bien confesó que en otro momento hubiera entrado en la polémica, señaló que ahora lo más importante para ella era mantener la tranquilidad por el bien de su familia: “Antes entraba en el juego mediático, pero hoy no le doy atención. Tengo una nena de 4 años”.

Al referirse a su decisión de hacer la denuncia, comentó: “Tampoco voy a dejar que jueguen con mi nombre, con mi carrera y con todo lo que construí por tantos años”. Y agregó: “Soy una persona que no se mete con nadie. Laburo desde los 10 años, nadie me regaló nada”.

Por último, aseguró que los dichos malintencionados sobre ella surgen por la envidia: “Cuando uno lleva una vida en la que le va bien sin joder a nadie y tiene un marido, una hija y una carrera exitosa, genera estas cosas”.

El papá de Jésica Cirio fulminó a Sabrina Carballo y a Fernando Burlando

Horacio Cirio estuvo en “El Show del Regreso”, ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Ensamble de lunes a viernes de 18 a 20 hs y opinó sobre la grave acusación de Sabrina Carballo contra su hija, Jésica.

También le dejó un mensaje para Jésica. y sostuvo que Fernando Burlando “le robó y lo estafó”.

“Siempre se habló de modelos y gente del ambiente que tenían book y participaban de encuentros, lo que pasa que la persona que lo dice lo tiene que sostener con hechos. Tiene que justificarlo de alguna manera tiene que comprobarlo y si no se tiene que comer el juicio que le corresponda y esta chica que salió a hablar, no sé”, dijo.

“Calculo que debe estar muy mal, a su nivel laboral como para querer tener un poquitito de pantalla, ¿no? Y bueno, creo que ahora lo va a tener que justificar todo lo que dijo de alguna manera”, remarcó.

“Burlando es quien asiste a Jésica, sabrá cómo manejar las cosas. No lo aprecio para nada, porque mi a mí me jodió mucho, en la confianza, en mi confianza hacia él, me estafó y me robó y me estafó, pero para estos casos calculo que anda bien, ojalá que la defienda bien a Jésica y que bueno, lo que haya pasado este se pueda demostrar o no”, sostuvo.

“Si estuvieron hablando sandeces que se coman el juicio que le corresponde a comerse. En mi situación tocó de oído porque viste con Jésica no tengo ningún trato y entonces no puedo, no puedo opinar de más cerca”, subrayó.

“No quisiera perder la oportunidad. Yo sé que esto seguramente lo va a ver también Jésica: no te olvides que tenés un papá que todos los días se acuerda de vos, que me llame aunque sea para cruzar unas palabritas con ella, te mando un abrazo grande”, cerró Horacio.