Jimena Campisi habló de su noviazgo con un intendente

Jimena Campisi está pasando por un momento muy bueno en su vida amorosa. Ahora, la modelo decidió romper el silencio y contar sobre su noviazgo con Cristian Cardozo, el intendente del Partido de la Costa. La semana pasada, ella compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen besándose con el mandatario. Unos días más tarde, él también publico una foto romántica con su pareja y expresó un cariñoso mensaje: “El amor nunca falla”.

Luego de blanquearlo en las redes sociales, la DJ habló por primera vez de esta relación amorosa en una entrevista con el ciclo Socios del espectáculo (El Trece). “Te juro que me siento re cursi porque no suelo ser muy demostrativa pero con él, me floreció”, dijo sobre su romance con el político.

En diálogo con los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Jimena reveló que conoció a Cristian por un amigo en común. Luego, señaló: “Empezamos a chatear pero la cosa no prosperó. Cuando volví de un viaje, retomamos y ahí me enamoré”.

Además, se refirió al vínculo que tiene su novio con su hijo Milo, fruto de su relación con Tomás Constantini: “Hay mucha conexión con Milo, conmigo. Me costó porque nunca le presenté a nadie. No tiene hijos, es el hombre perfecto. ¡Llegó!”, manifestó, alegre eufórica. Respecto a cómo mantienen el vínculo, ya que viven distanciados, explicó: “Voy a ir y venir de la Costa y él hará lo mismo. Estoy muy feliz y enamorada”.

Problemas judiciales

Por otra parte, la joven hizo referencia a los problemas judiciales que tiene con el padre del pequeño desde hace varios años: “Estuve muy expuesta cuando Milo era muy bebé. Siempre quise ser famosa pero cuando me expuse por mi vida íntima no me gustó. La pasé muy mal. Es el día de hoy que sigo peleando por los derechos de mi hijo que nunca se arreglaron”.

Luego de aclarar que a Milo nunca le faltó nada, Jimena habló sobre el arreglo económico con Costantini: “El nene tiene 9 años, es súper feliz y siempre tuvo todo porque nunca dejé de laburar. Me abrí un local de blanquería, trabajé como DJ, pero me ha pasado de no llegar a fin de mes. La educación y la obra social la paga el padre pero el nene come, tiene gastos”.

Por último, la panelista Mariana Brey le consultó sobre los rumores de romance con el jugador de la Selección Nacional Nico González, con quien se la vinculó en marzo pasado. Ángel de Brito había contado que ellos tuvieron una escapada romántica en Italia. “Romance: Nicolás González y Jimena Campisi. Ella viajó hace 15 días, ya se conocían de Buenos Aires”, escribió el periodista en Twitter.

Si bien ninguno de los protagonistas confirmó la relación en ese momento, ambos se seguían en Instagram. Además, ella había posteando imágenes desde Italia, país en el cual el delantero integra las filas de la Fiorentina.

“Al viaje me fui yo sola, no sé porque dicen que me fui de novia. De eso no voy a hablar mucho por respeto a mi nueva pareja; yo lo conocía pero de amigos. Yo estaba soltera. El pasado es pasado y ahora estoy muy enamorada“, cerró Campisi.

Fuente: TELESHOW