Rusherking habló de su vida con la China Suárez

Rusherking y la China Suárez están viviendo un momento de armonía en el inicio de su romance, uno de los más comentados del año. Tras haber estado de vacaciones en México, el cantante contó cómo vive las mieles de los primeros días de relación.

En una entrevista con el programa Socios del espectáculo (eltrece), Rusherking fue hermético sobre su día a día con la China, pero no dejó lugar a dudas sobre su gran presente.

Qué dijo Rusherking sobre su relación con la China Suárez

Cuando le preguntaron cómo estaba, Rusherking dijo que ahora pasa el tiempo “descansando y tranquilo”, luego de los días de vacaciones que pasó en México. “Ahora volvimos a trabajar, así que muy contento”, aseguró.

“¿Cómo está ese amor con la China (Suárez)?”, preguntó la cronista del ciclo de espectáculos. “Muy bien. Estamos muy bien”, respondió, con una sonrisa, pero sin dar mayor detalle.

Entonces, la periodista fue por más. “¿Qué te enamora de ella?”, interrogó. “¿Qué más querés saber? Ya está. Cómo les gusta, eh. Muchas gracias por preguntar. ¿Vos estás bien?”, chicaneó el artista.

“¡Yo estoy sola!”, exclamó la notera y, muy rápido de reflejos, Rusherking le dijo que su hermano tampoco tenía pareja, una estrategia, claro, para dejar de hablar de su novia. “Me podés invitar a un recital tuyo”, pidió la cronista. “Dale, en el próximo venís”, cerró el trapero.

Cómo fueron las vacaciones de la China Suárez y Rusherking en México

La China Suárez y Rusherking disfrutaron de varios días de felicidad y amor en la Riviera Maya, hace unas semanas. Ambos compartieron imágenes de lo que vivieron, durante ese tiempo, en sus redes.

Enamorados. Así se mostraron la China Suárez y Rusherking este fin de semana. (Foto: Instagram / rusherking)

Incluso, la actriz le dejó un romántico mensaje al cantante en una publicación. Rusherking había subido una foto arriba de un yate. “El chaleco porque no sé nadar”, había comentado. Apenas vio esa frase, la actriz le contestó: “Tranquilo, yo te rescato”.

Además, tanto el trapero como la ex Casi Ángeles subieron postales donde se mostraron completamente enamorados.

Rusherking

Thomás Nicolás Tobar, conocido artísticamente como "Rusherking", es un artista de trap argentino. Nació el 20 de mayo del año 2000, en Santiago del Estero.

A los 10 años era fanatico del reggaetón y del hip hop. Siempre quiso ser cantante.

Su primer acercamiento con la música fue a los 15 años en su provincia compitiendo en batallas de freestyle, y escribiendo poesía.

A los 16 años de edad publica su primera canción en YouTube, y descubre que es la música su verdadera pasión.

Decide ahorrar dinero durante 1 año para poder comprar equipamiento para grabar en su casa, y aprende a grabar sus propias canciones.

Con el tiempo llega a poder trabajar con los productores más grandes de Argentina.

"La música es todo en mi vida desde que me levanto hasta que me duermo, y saber qué hay muchas personas que se sienten identificadas conmigo me emociona y me motiva a dar lo mejor de mi. Gracias por tanto amor y por compartir esta carrera conmigo", expresó públicamente.