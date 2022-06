Llegó el día: Paulo Londra presenta "Nublado"

Paulo Londra sigue adelante con su carrera profesional. Busca recuperar el tiempo que perdió con sus problemas contra actuales y acaba de hacer otro anuncio. Se viene NUBLADO, anunció el cantante.

El cordobés publicó en Instagram, y en conjunto con la cuenta oficial a nivel global del servicio de streaming musical, YouTube.

29 de junio, 20.55 hora argentina

Paulo Londra tiene pensado un lanzamiento mundial y junto a la plataforma Spotify con quién viene trabajando en los últimos meses y con gran éxito. Es el tercer tema que presenta durante este 2022 y se vienen más trabajos y todos con buena producción audiovisual.

“We’re ready for Paulo Londra’s new single Nublado. Mark your calendars: June 29″, dice la publicación, que significa: “Estamos listos para el nuevo single de Paulo Londra, Nublado. Marquen sus calendarios: 29 de junio″.

De esta manera, el cordobés confirmó que este miércoles dará a conocer su tercera canción del año.

29 de junio a las 20.55 hora argentina es la cita preparada para escucharlo.

Paulo Londra esta de vuelta y es una gran noticia.

Quién es la nueva novia de Paulo Londra

Paulo Londra fue captado infraganti a los besos con una chica el fin de semana, tras su conflictiva separación de Rocío Moreno, madre de sus hijas Isabella de casi dos años y Francesca de tres meses y medio. Luego de que se viralizaran las imágenes, se supo que la mujer que lo acompaña sería su nueva novia, a quien en realidad conoce desde adolescente, ya que iban juntos al colegio.

Yanina Latorre fue la encargada de develar los detalles sobre quién acompañó al intérprete de “Tal Vez” en la fiesta Bresh de Palermo: “Esa chica es la novia, se llama Martu y tiene 24 años. Fueron al colegio juntos en Córdoba, se habían reencontrado el año pasado en una reunión de ex alumnos. Empezaron a hablar y a verse de nuevo, y desde abril están juntos”.

“Cuando ellos vieron que los grababan se relajaron y lo dejaron, y por eso ella hoy me contó todo. Querían que salga a la luz, es una manera de blanquear el noviazgo”, agregó la panelista de LAM y dijo que la joven estudia para visitadora médica y que durante el verano estuvo trabajando y viviendo en Miami.

Martina cumplió 24 el pasado 6 de abril y por lo que se puede ver en sus historias, lo celebró rodeada de amigos. En su cuenta de Instagram donde tiene casi 20 mil seguidores, suele compartir fotos de sus dos grandes pasiones, viajar y jugar al hockey. Aunque suele postear imágenes de todo lo que hace, aún no realizó ningún posteo con el trapero.

Paulo había estado con su ex novia más de cinco años. A ella también la había conocido en la secundaria aunque iban a distintos cursos. Los jóvenes comenzaron su relación en el 2015. Por aquella época él soñaba con ser cantante y ya iba a las batallas en las plazas hasta que en el 2017 comenzó a hacerse famoso y a realizar sus primeros shows. El año siguiente los encontró muy bien en cuanto a lo profesional, pero lejos el uno del otro. Ella comenzó a estudiar veterinaria en una ciudad en las afueras de Córdoba Capital donde se instaló por lo que se veían muy poco tiempo: de lunes a viernes Rocío cursaba y los fines de semana él trabajaba.

Decidido a querer estar con aquella joven que lo deslumbraba en los recreos, en el 2019 él compró una casa (un amplio terreno con dos inmuebles, uno para él y otro para sus padres) y le propuso, a pesar de su corta edad, irse a vivir juntos. Enamorada y convencida de querer acompañarlo en su carrera como cantante, ella tuvo que elegir, y apostó al amor: dejó la facultad y empezó la convivencia. Por eso tras la ruptura ella pidió ante la Justicia una “compensación económica”.

Su amor se coronó un año después con la llegada de Isabella en julio y al año siguiente ella quedó embarazada de Francesca. En ese momento él comenzó a salir y a ausentarse de la casa, hasta que se separaron sin haber tenido ni siquiera una charla formal. En enero ella dio una extensa entrevista a Teleshow y dijo que no podía explicar qué le pasó al músico: “No creo que sea susto, tiene que ver las influencias, el entorno y él que no tiene madurez para saber dónde está y lo que debe hacer”. Lo que sí sabía era que ya no había “nosotros”.

Finalmente hace poco más de un mes llegaron a un acuerdo que le garantiza a ella y a sus hijas todo lo necesario para vivir, acorde a las ganancias del músico cordobés, cuyo nuevo tema “BZRP Music Session #23″ está en el ranking de Spotify de los más escuchados en el mundo. Entre los puntos que contempla el contrato están la mencionada compensación económica, cuota alimentaria y “todo lo que las nenas necesiten”, obra social, casa, y se estableció un régimen comunicacional, para que él se vincule con sus hijas, ya que a la más chica la habría visto solo cuatro veces en sus primeros dos meses de vida.