Le robaron y lo ataron, pero se soltó y persiguió a los ladrones

Todo ocurrió este martes al mediodía en el negocio llamado “Rincón Animal”, ubicado en la localidad de Castelar norte, Buenos Aires. Un comerciante había sido atado para robarle, se liberó y logró atrapar al ladrón.

Luego de cruzar la calle, se abalanzó sobre uno y trató de inmovilizarlo. Al verse acorralados, uno de los ladrones le dijo a su compañero que le dispare a la víctima, el cómplice lo amenazó con el arma y logró así que que ambos escaparan. Se llevaron 15 mil pesos y productos para el cuidado de las mascotas.

El relato de lo sucedido

Esta mañana Facundo, la víctima del robo, contó al medio Telefé cómo fue el dramático momento. “Entran dos personas a mi local para pedirme una bolsa de piedras sanitarias, los atiendo y una de ellas me dice que era un asalto”, relató. También, explicó que uno era muy mayor y que le pegó un culatazo en la cabeza para que entregue todas las pertenencias.

“Me dijeron ‘dame toda la plata’ y les entregué quince mil pesos que tenía, un reloj, una cadenita y mi teléfono. Me llevaron a los empujones al baño, donde me ataron con precintos”, detalló Facundo y agregó: “Ahí yo me desato y los salgo a correr por la calle. Al que agarro era mayor y me le tiro encima, pero el otro retrocede, me apunta con un arma y se van corriendo”, agregó Facundo.

“Las armas creo que eran de juguete y uno le decía al otro ‘tirale, tirale’”, detalló y sostuvo que en ese momento le pasaron “muchas cosas por la cabeza”.

La investigación del hecho se encuentra a cargo de personal de la comisaría séptima de Castelar y de la fiscalía de turno de Morón.

Otros delitos

Una serie de tareas de inteligencia y un inhibidor de alarma fueron las claves del audaz golpe planeado por una banda de delincuentes en la localidad bonaerense de Caseros que, sin violencia y sin forzar ni una puerta, logró reunir un botín de 500 mil pesos y 70 mil dólares. Un golpe casi perfecto, que en las últimas horas dejó a sus autores al descubierto por el único detalle que no pudieron prever: su propia vanidad.

Es que tras desvalijar el departamento de una mujer, los delincuentes se fueron a festejar al famoso boliche Pinar de Rocha de Villa Sarmiento. Allí, gastaron una suma cercana a los 300 mil pesos y se pusieron solos en la mira de la Justicia.

La caída del primer sospechoso, un joven de 21 años, sucedió en las últimas horas en la intersección de la avenida San Martín y Gabriel Linares, en medio de una serie de allanamientos. En tanto, sus dos presuntos cómplices ya fueron identificados y son buscados por la Policía.

Cómo fue el golpe de Caseros

El caso que ahora salió a la luz a raíz de la detención de uno de los ladrones ocurrió el 27 de mayo pasado. La banda ya tenía marcada a la víctima, una mujer a la que siguieron desde la escuela donde había dejado a su hija de vuelta hasta su casa, un edificio ubicado sobre la calle Esteban Merlo al 4700.

Una vez en el lugar, usaron un inhibidor de alarma para abrir la puerta del vehículo de la mujer y robar las llaves de su departamento. Así, a cara descubierta y con total naturalidad, subieron hasta el octavo piso, guardaron todo el dinero que encontraron en un bolso y se escaparon por la puerta principal, secuencia que quedó registrada en una cámara de seguridad.