Alberto Fernández criticó la detención de Milagro Sala

El presidente Alberto Fernández llegó este miércoles a la provincia de Jujuy para visitar a la dirigente de Tupac Amaru Milagro Sala, quien se encuentra internada luego de que los médicos le diagnosticaron una "trombosis venosa profunda".

Así lo confirmó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien precisó que el jefe de Estado suspendió su agenda oficial para viajar a la provincia norteña, a donde arribó cerca de las 11:30.

Alberto Fernández viajó junto al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; el secretario General de la Presidencia de la Nación, Julio Vitobello; el diputado nacional Eduardo Valdés, su amigo; el asesor presidencial y filósofo, Ricardo Forster, además de la portavoz de la Presidencia.

Luego de arribar a la ciudad de San Salvador de Jujuy, el Presidente conversó unos minutos con AM750 desde el vehículo que lo trasladaba a la clínica donde se encuentra internada Milagro Sala.

"Llegué del viaje de Alemania (este lunes) y me enteré de que Milagro estaba internada con un coágulo que comprometía su salud. Hablé con el marido de Milagro y le dije mañana estoy allí. No es de ahora sino que desde siempre he planteado lo indebido de la detención de Milagro Sala y las irregularidades de su proceso", resaltó Fernández.

Además, el jefe de Estado consideró que "la situación es muy grave porque Milagro Sala lleva 7 años presa y su salud se ha deteriorado mucho" y concluyó: "La verdad que no me deja tranquilo la situación y lo que quise es acompañarla, dar testimonio de mi compromiso. Los Derechos Humanos son la base de un Estado de derecho".

Previo a su partida de la Ciudad de Buenos Aires, Fernández realizó un posteo en su cuenta personal de Instagram: "Voy a visitar a Milagro, injustamente detenida, enferma, para acompañarla como lo hice siempre y también para que se muestre esta situación oprobiosa que la Corte sigue sin resolver".

Alberto Fernández tenía previsto participar desde las 11:30 de la entrega de equipamiento científico-tecnológico a organismos y universidades, en el marco del Programa Federal "Equipar Ciencia", en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias de Ciudad Universitaria (UBA).

Milagro Sala se encuentra internada luego de que los médicos le diagnosticaron una "trombosis venosa profunda". Foto: EFE

En sintonía, el canciller Santiago Cafiero pidió que "dejen de perseguir" a Sala y exhortó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a que "deje de hacer política con la condena de una mujer".

"Espero que la dejen de perseguir, que Morales deje de hacer política con la condena de una mujer. Es inaudito que siga haciendo política con el Poder Judicial de Jujuy. Que Morales se dedique a hacer política con su gestión, no necesita tenerla presa a Milagros Sala para eso", apuntó Cafiero en declaraciones a El Destape Radio..

En ese marco, el canciller continuó: "Me duele mucho lo que pasa con Milagro. Tengo conversaciones bastante seguidas, que no las hago públicas".

"Veo una cuestión política de fondo y que se vulneran los derechos de una persona que hoy está enferma. Que Gerardo Morales deje de hacer política con esta presión de Milagros Sala, que me parece que ya corre los límites de la dignidad humana", concluyó.

Por su parte, el dirigente piquetero Luis D'Elía publicó en su cuenta de la red social Twitter una fotografía mostrando las piernas de la dirigente social, con el objetivo de visibilizar la complicación médica que está transitando.

"Así esta la pierna de Milagro Sala con la trombosis. Hay mucho temor que se genere un coágulo que afecte sus pulmones. Fuerza Milagro!!", posteó D'Elía.

Así esta la pierna de Milagro Sala con la trombosis

Hay mucho temor que se genere un coágulo que afecte sus pulmones. Fuerza Milagro!! pic.twitter.com/x31ByQlwjW — Luis D'Elia (@Luis_Delia) June 28, 2022

El estado de salud de Milagro Sala

La dirigente social, que cumple prisión domiciliaria, fue trasladada este lunes de su domicilio hasta la Clínica Los Lapachos, en San Salvador de Jujuy, donde quedó internada luego de que los médicos le diagnosticaron una "trombosis venosa profunda" en su miembro inferior izquierdo.

Según informó el equipo de defensa de la dirigente social en un comunicado, detallaron que "el cuadro que presenta no está exento de complicaciones".

"Debido al peligro de que se produzca un desprendimiento de coágulos que derive un taponamiento pulmonar, Sala debe permanecer internada sin movimiento alguno. En el mejor de los casos, la resolución de su situación médica tomará de tres a cinco meses y deberá permanecer anticoagulada de ocho a dieciocho meses",, detallaron.

Críticas de la oposición

Al conocerse la noticia del viaje de Alberto Fernández a la provincia de Jujuy, una serie de dirigentes de la oposición salieron al cruce del jefe de Estado por cancelar su agenda para visitar a la dirigente de Tupac Amaru.

Por su parte, el senador radical Alfredo Cornejo acusó al Presidente de gobernar para "quedar bien con Cristina Kirchner" en lugar de "arreglar la grave crisis económica que sufren todos los argentinos".

El presidente @alferdez gobierna para quedar bien con @CFKArgentina, pero no para arreglar la grave crisis económica que sufren todos los argentinos. pic.twitter.com/1BIoNjQ7so — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 29, 2022

En tanto, el presidente del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, compartió una publicación realizada por el exconcejal cordobés Daniel Ingaramo: "En medio de una crisis financiera pavorosa que cada día genera miles de pobres, el Presidente Alberto Fernández 'suspende su agenda y viaja a Jujuy a visitar a Milagro Sala', delincuente condenada por corrupción. Yo no puedo creer que hayamos caído hasta el mismo infierno".

Además, se sumó a las críticas la legisladora nacional Carolina Piparo: "Respete la independencia de poderes Alberto Fernández, deje de hablarle a su tribunita y póngase a trabajar que hay un país a la deriva".