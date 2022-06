Preventiva por robo dictó la justicia a Pinna

La Justicia le dictó prisión preventiva por un robo en esta provincia a Juan Jesús Piero Pinna, dos días antes de que fuera acusado de haber perpetrado un homicidio en Mar del Plata. A pesar del fallo desfavorable, el ex rugbier será extraditado a la ciudad de la Costa Atlántica para responder por la causa del crimen.

El fiscal Pedro Gallo acusó a Pinna de haber robado doblemente agravado por el uso de arma y cometido en banda. Señaló que el 24 de junio, a las 2.30, el acusado se presentó en el local de “El Faraón del Pollo” que, según el investigador es propiedad de la ex mujer, junto a otras seis personas que tenían el rostro tapado con capuchas se presentaron en la casa central de la empresa, ubicada en avenida Néstor Kirchner al 2.500. Después de haber amenazado al sereno del lugar Maximiliano Núñez con un arma de fuego que llevaba en la cintura, ingresó al local donde se apoderó de varios elementos de la empresa.

Al hacer uso de la palabra, el imputado rechazó la acusación en su contra indicando que el local y las pertenencias que se llevó son de su propiedad. “Nunca hubo ninguna amenaza. Núñez, que estaba acompañado por una vecina, me atendió y hasta ofreció ayudarme”, indicó. “No puedo robar algo que es mío”, añadió.

Por su parte, el defensor Alejandro Biagosch basó su estrategia relatando todas las pruebas con las que cuentan para demostrar que Pinna es el dueño del negocio donde se produjo el hecho y de los artículos que se llevó del local ubicado en avenida Roca 2.500.



Gallo solicitó que se le dicte la prisión preventiva por cuatro meses. Argumentó su pedido afirmando que puede fugarse, ya que demostró tener posibilidades de abandonar la provincia y trasladarse fácilmente de un lugar a otro. Pese a la oposición del defensor, dijo que al estar acusado de homicidio doblemente agravado registrado en otra jurisdicción, podría escaparse para evadir la actuación de la Justicia.

El representante del Ministerio Público Fiscal también destacó que puede obstaculizar la investigación, ya que sabe dónde vive la denunciante y los testigos. Además, relató que tiene una causa pendiente por violencia de género en contra de la ex mujer, razón por la cual no se da a conocer su identidad, tal como lo establecen las normas internacionales que protegen a las víctimas de este tipo de delito. Dijo además que el año pasado se le había iniciado una causa de estafa por haber pagado con cheques sin fondos que terminó siendo archivada.

Biagosch rechazó de lleno el pedido de Gallo. “El fiscal dijo que mi pupilo tiene la facilidad de trasladarse de una provincia a otra con cierta impunidad. Pero no se le puede adjudicar la negligencia de las fuerzas de seguridad en los controles”, destacó. “Insistimos que no hay ningún delito, porque lo único que hizo fue llevarse elementos que son de su propiedad”, destacó. El profesional también argumentó que no hay ninguna evidencia que demuestre que amenazará a los testigos de la causa. Pidió que se lo dejara en libertad o, en su defecto, le otorgaran el arresto domiciliario.

Será trasladado a Mar del Plata para poder indagarlo

La jueza Patricia Carugatti le dio la razón al fiscal Gallo, aunque decidió que sea por dos meses. La magistrada entendió que todavía no fue probado que hay un hecho delictivo, por lo que debe ser investigado, pero dejó en claro que se llevó los bienes sin el consentimiento de su ex mujer. También tuvo en cuenta la falta de arraigo de Pinna, ya que no se pudo demostrar dónde vive y que puede entorpecer la investigación.

Pese al procesamiento en su contra por robo, Pinna será trasladado en las próximas horas a Mar del Plata para ser imputado por el crimen de Maximiliano Rihl (44), registrado en la madrugada del domingo en el balneario de Nuevo Horizonte de esa ciudad. La fiscala marplatense Florencia Salas ya inició todos los trámites correspondientes para lograr su extradición.