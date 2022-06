Preocupación por la salud de Pancho Dotto

En las últimas horas, se preocupación en torno a la salud de Pancho Dotto. El histórico representante de modelos se encuentra internado en el Sanatorio de Los Arcos desde la noche del lunes, y desde entonces permanece en observación. Según informaron en América Noticias, Dotto se acercó al establecimiento ubicado en el barrio de Palermo debido a un malestar físico. Cuando le realizaron los estudios correspondientes, detectaron una suba de presión, con valores en 22/12, y además observaron que presentaba un cuadro de coronavirus.

Este martes en horas del mediodía, el propio Dotto acudió a su cuenta de Instagram para dejar un mensaje esperanzador sobre su estado de salud y de ánimo. “Aquí estoy tratando de recuperarme”, escribió en mayúsculas, en el comienzo de un texto plagado de buenos deseos y adornados por emojis de corazones. “Siempre les digo, tenemos que disfrutar mucho mucho de cada momento de nuestras vidas. Que nada ni nadie nos quite la posibilidad de ser libres y felices, que no nos roben los sueños ni la alegría de vivir”, continuó.

“Los malos momentos vienen solos. Gracias a todos los que me acompañan y contienen hoy. Ya volveré con mas ganas de disfrutar cada minuto de mi vida, a mi manera”, cerró junto a dos imágenes en las que se lo ve sonriente. La publicación se colmó de buenos deseos, entre los de Araceli González, Carola del Bianco, Teresa Calandra, Carolina Prat, Benito Fernández y Luz Cipriota. Más tarde, publicó una postal desde la ventana del sanatorio, con el sol asomando en el horizonte. “Fantástico atardecer”, apuntó, dando otra muestra de optimismo de cara a su recuperación.

Reencuentro con Valeria Mazza

La última aparición pública del representante fue hace menos de una semana, en la gala por los 100 años de una conocida revista de moda. Allí tuvo un tenso encuentro con Valeria Mazza, una de sus modelos más emblemáticas, cuyo vínculo laboral no quedó en los mejores términos. Un rato antes de saludar a su ex representada, Dotto habló con Intrusos (América) al respecto. “El reencuentro lo vivo natural, va a ser natural, que sea lo que tenga que hacer. ‘Hola, ¿que tal?’”, dijo Dotto. A su vez, contó que entre ellos “no hay relación, pero sí hay respeto por todo lo que se vivió. Pero nada más. No nos visitamos, nada”, señaló.

“No me invitó a su cumpleaños número 50. Yo estaba en mi chacra, a 40 kilómetros. No esperaba una invitación, pero tampoco me ofendí, ¿cómo me voy a ofender? Todo lo contrario”, dijo sobre su ausencia en la celebración de la modelo. “Que la gente vuelva a insistir con un tema antiquísimo, como es la pelea entre Valeria y Pancho. Ya pasó de moda. Yo ya dije todo lo que tenía que decir sobre el tema. ¿Para qué le vamos a agregar algo más? Te metés ahí y aparece todo lo que yo dije. Yo no me arrepiento de nada de lo hice ni de lo que dije, pero no quiero seguir profundizando porque no le sirve a nadie”, dijo, a la vez en que también reveló que le envió un mensaje a Valeria en cuanto supo sobre el violento incidente en el que estuvo envuelto su hijo Tiziano.

Un rato después, finalmente se cruzaron en la alfombra roja y se dieron un beso tímido, distante. Luego, Valeria le ofreció su otra mejilla para recibir un segundo beso. Y finalmente, Pancho la presentó ante los flashes que captaban a Mazza en su llegada al evento. “¡Qué lindo! Bueno, después les cuento sobre el reencuentro. Hace años que no lo veía, claro que me sorprendió”, dijo la rubia ante los micrófonos y entró al salón.

