Nick Kyrgios aceptó que escupió a un fanático que lo insultó

Nick Kyrgios tuvo un tenso debut en Wimbledon: el tenista australiano admitió que escupió a un aficionado que lo insultó durante su partido ante el británico Paul Jubbs, al que venció en cinco sets por 3-6, 6-1, 7-5, 6-7 (3) y 7-5.

El australiano, que discutió durante el partido con el juez de silla y con una jueza de línea, reconoció que tuvo problemas también con el público, que lo insultó. ¿Cuál fue su respuesta? Escupirlos.

“Fue una falta de respeto. Alguien me insultó, me dijo que era una mierda, desde el público. ¿Es eso normal? No. No entiendo por qué ocurre todo el tiempo”, dijo Kyrgios en rueda de prensa, sin echarle la culpa de lo sucedido al torneo.

“Amo Wimbledon. No tiene nada que ver con el torneo. Es simplemente una generación de gente que se cree que por estar en redes sociales tienen derecho a decir lo que quieran y lo siguen haciendo en la vida real”, dijo.

En rueda de prensa, a Kyrgios le preguntaron si escupió a alguien del público. “A una de las personas que me faltó al respeto. Sí, sí. No le hubiera hecho eso a alguien que me hubiera apoyado”.

Francisco Cerúndolo dio batalla pero cayó ante la jerarquía de Rafael Nadal

El español Rafael Nadal debió apelar a todo su carácter para quedarse con la victoria ante el argentino Francisco Cerúndolo en el partido de primera ronda de la edición 2022 de Wimbledon. El número cuatro del mundo superó por 6-4, 6-3, 3-6 y 6-4 al joven tenista que hacía su presentación absoluta en el césped londinense.

El rey del polvo de ladrillo, que no jugaba en Wimbledon desde 2019, necesitó de tres horas y 33 minutos para eliminar al argentino de 23 años.

“Todo el crédito a él, comenzó jugando muy bien, fue un rival muy difícil”, dijo Nadal sobre Cerúndolo una vez que terminó el encuentro en el court central del All England Club.

Nadal, que ha ganado dos veces el torneo inglés (2008 y 2010), tuvo que buscar soluciones ante el drive rápido y certero del argentino, que jugaba su primer partido en Wimbledon ante una leyenda y en la pista central.

Eso no le impidió plantear algunas dificultades al ganador de 22 títulos de Grand Slam, de 36 años y aparentemente ya sin dolores de una enfermedad degenerativa que sufre en el pie izquierdo.

Pese a no brillar especialmente con el saque, Cerúndolo recuperó varias roturas de su servicio y mantuvo largos intercambios empujando al error a Nadal, que en una ocasión resbaló y cayó al césped.

El argentino, que llegó a semifinales en Miami, se mostró especialmente intratable en el tercer set y volvió a quebrar el saque de su adversario en el inicio del cuarto.

Pero acabó sucumbiendo a la rapidez y agresividad del español, que tras ganar el Abierto de Australia y Roland Garros, se encuentra a medio camino en su ambición de sumar cuatro Grand Slam en un año.