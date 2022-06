Confirmaron las fechas del Lollapalooza Argentina 2023

Una buena noticia para los fanáticos del Lollapalooza, el festival que ya es un clásico de en la escena musical de la Argentina: el 5 de julio a las 10 de la mañana saldrán a la venta las entradas Early Bird (pájaro que madruga, en español). Esta será la primera oportunidad de comprar los tickets para el fin de semana del 17, 18 y 19 de marzo de 2023 antes de conocerse la grilla.

Los Early Bird tendrán un valor de $15.000 + service charge (cargo por servicio) y se podrán adquirir únicamente a través de la web de Allaccess.com.ar. Además, la tarjeta Santander ofrecerá el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés. Con Club Personal hay un 15% de descuento en la compra de las entradas hasta agotar stock. Se podrán adquirir hasta cuatro entradas por persona. Una vez agotados los Early Bird se pasará automáticamente a la etapa Preventa 1 y luego a las siguientes etapas de venta en forma sucesiva.

El lineup de este megafestival siempre sorprende con los mejores artistas, nuevos e históricos, provenientes de diversos géneros, tanto de la escena internacional como local. Por este motivo, en cada nueva edición, son cada vez más personas quienes se suman al furor del festival Lollapalooza. En 2022 más de 300 mil personas vibraron con artistas de la talla de Miley Cyrus, Foo Fighters, The Strokes, A$AP Rocky, Doja Cat y Martin Garrix.

Producido por DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell, Lollapalooza Argentina es una de las citas culturales más importantes de nuestro país: una celebración de tres días y cinco escenarios donde convergen la música y diferentes expresiones artísticas, con propuestas para todas las edades, con un espíritu de fuerte compromiso con la sustentabilidad y un estilo de vida saludable.

A lo largo de cada edición, Lollapalooza no solo ha demostrado ser el evento referente de música, arte, gastronomía y moda para jóvenes y adultos, sino que también se convirtió en un evento ideal para los niños: Kidzapalooza es un espacio que invita al público infantil a tener sus primeros acercamientos al mundo de la música y la creatividad. Además, los menores de 10 años (inclusive) entran gratis al festival acompañados de un adulto con entrada.

Desde su primera edición en 2014, este festival renueva año a año su compromiso para superarse y ofrecer un fin de semana inigualable en un sentido integral, que va más allá de la gran celebración de la música. Además de ofrecer espectáculos de primer nivel internacional, el festival promueve el cuidado del medioambiente y un estilo de vida más sostenible y saludable.

Miles de personas participan en cada edición del Lollapalooza Argentina

Durante los siete años desde que se realizó la primera edición local del festival creado por Perry Farrell, han pasado más de 650 artistas por los escenarios de Lollapalooza, incluyendo muchos de los artistas y bandas más importantes del mundo, como Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, The Weeknd, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Doja Cat, Martin Garrix, Rosalía, Lorde, A$AP Rocky, Jack White, Imagine Dragons, Tame Impala, Arcade Fire, Florence And The Machine, Lenny Kravitz, Pharrell Williams,The XX, Sam Smith, Calvin Harris, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Camila Cabello, Fito Páez, Skrillex, Marshmello y Babasónicos.