Jaldo: "Falta el gasoil pero no se paralizó la actividad"

Desde Casa de Gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo volvió a abordar la problemática del faltante de gasoil. El mandatario subrayó que a pesar de las dificultades, en la provincia no hubo un parate producto de la falta de combustible.

"El tema del gasoil en Tucumán todavía la oferta no ha igualado a la demanda. Es decir que todavía tenemos un plus de faltante. No tenemos el cien por ciento de gasoil que necesitamos para desarrollar nuestras actividades productivas, industriales y comerciales", comenzó explicando el gobernador.

Sin embargo destacó Jaldo que "no tenemos ninguna actividad parada en la provincia por falta de combustible. Las economías regionales de Tucumán están funcionando a pleno. Tenemos una falta de combustible, pero esa falta no nos paralizó ninguna actividad en la provincia".

El mandatario aseguró que "estamos haciendo un gran esfuerzo para que siga llegando el combustible a Tucumán. En la lista de cortes de ruta no figura Tucumán. Tucumán está funcionando económica y financieramente normalmente".

La escasez de gasoil continúa siendo una pesada dificultad para numerosos cañeros chicos y medianos que les resulta complicado adquirir el combustible. Las estaciones de servicios venden hasta no más de 100 litros, privilegiando el abastecimiento a clientes.

De todos modos, los ingenios azucareros muelen con normalidad, según se informó. La mayoría se asegura el abastecimiento de la materia prima suministrando gasoil propio a los productores. Los que padecen el inconveniente son los cientos de cañeros chicos que dependen de los surtidores para cosechar.

Tarifas y precios

Mientras el diálogo entre el Gobierno y los organizadores de la protesta no ha registrado ningún tipo de avance, este miércoles habrá en el ámbito del ministerio de Transporte una reunión para debatir la cuestión de la tarifa de flete de granos, donde se está solicitando un aumento de la misma, en medio de un contexto inflacionario cada vez más elevado.

El encuentro fue solicitado por Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), pero no han sido convocados los transportistas autoconvocados. El tema de la actualización de la tarifa de flete de granos es uno de los ejes centrales del reclamo, pero también se encuentra el pedido de abastecer normalmente al sector con gasoil y a precios similares a los de Capital Federal.

Ante un mercado de gasoil que se encuentra desdoblado en la Argentina, donde en las estaciones de servicio oficiales de YPF y grandes compañías petroleras privadas se comercializa a precio oficial pero con cupos que dependen del momento y de la zona, los cuales pueden ubicarse en un rango de 50 a 200 litros. Por su parte, en las estaciones independientes y el segmento mayorista el combustible es más accesible, pero con un precio desregulado, que en algunos casos llega ya a casi los $ 300 el litro.

La semana pasada, un informe de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) determinó que en seis distritos del país el precio por litro superó los 250 pesos –en Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes y Córdoba-, hubo dos, Chubut y Santa Cruz, en las que el máximo valor solicitado por litro fue mucho menor, de $140. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el valor máximo fue 150 pesos.