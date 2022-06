Cuánto aumenta en julio financiarse con tarjeta de crédito

A partir de julio, financiar el saldo de la tarjeta de crédito saldrá más caro. El jueves pasado el Banco Central (BCRA) estableció una nueva suba de tasas, que también repercutirá sobre aquellas personas que paguen en cuotas o quienes no llegan a cancelar el resumen completo y pagan el mínimo de la tarjeta de crédito.

En un año donde la inflación no cede, el Banco Central decidió modificar la tasa máxima de interés para la financiación de tarjetas de crédito por hasta $200.000 e incrementó la tasa nominal anual (TNA) del 53% hasta un 57%. Es una tasa efectiva anual (TEA) del 74,5%, pero al sumarles los costos de comisión bancaria el costo financiero total (CFT) asciende por arriba del 85%, dependiendo de cada entidad.

“Al observar el incremento de tasas desde enero de este año, cuando estaba en 43%, hoy está 1400 puntos básicos más arriba. Si bien el último aumento no trae grandes impactos, el recorrido completo empieza a ser importante. Indudablemente, lo que se va a destinar a pagar intereses no va a ir a parar al consumo de productos de la economía”, afirmó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

Se puede graficar cómo estos aumentos repercuten sobre el bolsillo de las familias, mediante una comparativa semestral que realizó la fintech financiera Ikiwi.net.ar para LA NACION. Suponiendo que un argentino compró en enero un artículo por $100.000 con la tarjeta de crédito y decidió pagarlo en 12 cuotas, sin tener en cuenta el programa del Gobierno de Ahora 12, regía una TNA máxima del 49%.

En ese entonces, el Banco Central movió las tasas de las tarjetas por primera vez en el año, luego de que la cifra se mantuviera intacta desde principios del año anterior. Al contemplar el costo financiero total entre los principales bancos del país, en el primer mes del año promediaba el 65,47%. En este caso, el comprador tuvo que pagar un total de $165.470 o, visto de otra manera, 12 cuotas de $13.789.

No obstante, en marzo el BCRA volvió a aumentar la TNA a un 51%, por lo que el costo financiero total de los bancos también se incrementó a un 77,90% promedio. En este escenario, al realizar la misma compra por $100.000 en 12 cuotas, el comprador tuvo que abonar mensualmente $14.825,21. Serían $177.902,50 totales, un 7,51% más que en enero.

En el último mes, se dieron los mayores movimientos. A mediados de mayo, la autoridad monetaria aumentó la tasa a un 53%. El jueves pasado, escaló hasta un 57%. Es así como hoy el costo financiero total promedia el 82,57% y adquirir un artículo en 12 cuotas significa pagarle al banco $182.570. Un año entero con cuotas mensuales de $15.214,17, un 2,17% más que en marzo y un 10,3% arriba frente a enero.

“El aumento de las tasas de interés en el financiamiento con tarjetas de crédito afecta tanto al usuario como al comercio, además de impactar en el consumo y acelerar la espiral inflacionaria”, observaron desde la fintech iKiwi.net.ar.

Desde la plataforma financiera remarcaron que hay un doble efecto. Por un lado, con el foco puesto en el consumidor, financiar un producto en 12 cuotas se vuelve más caro que hace seis meses. Por el otro, el costo de ofrecer 12 cuotas también se incrementa para los comercios y hoy, por la suba generalizada de los precios, reponer el mismo producto cuesta 30% más que en enero.

“Los consumidores soportan el peso de la inflación, que se ve reflejada en que no pueden comprar lo mismo con $100.000 hoy, versus lo que compraban hace 6 meses. Y además, ahora financiar ese monto en 12 cuotas termina impactando en una mayor proporción en su salario”, completaron.

También aumentó el Ahora 12

El anuncio del Central también llegó con novedades sobre el Ahora 12, la herramienta predilecta que utilizan los argentinos para pagar en cuotas. En línea con la evolución de las tasas de política monetaria que se viene aplicando al financiamiento de tarjetas, plazos fijos y leliqs, la Secretaría de Comercio Interior decidió readecuar el programa de cuotas a tasas subsidiadas.

A partir de ahora, los pagos que se realizan en 3, 6 y 12 cuotas fijas pasarán a tener una Tasa Nominal Anual del 42%. En tanto, cuando se abona en 18 y 24 cuotas fijas, la tasa representará el 49%. Si se considera la Tasa Efectiva Anual, financiarse en tres cuotas asciende a 48,15%; en seis cuotas, a 50%; de 12, a 51,1%; de 18, a 62,1%; y de 24, a 62,4%.

Al respecto, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Alfredo González, advirtió que el incremento de las tasas interés del programa Ahora 12 “constituye un limitante para el consumo” y remarcó que un financiamiento más caro “puede repercutir en el proceso de recuperación del consumo”.

“Pero por el momento, el programa Ahora 12 sigue siendo conveniente. Tenés un costo financiero total del 50% frente a la inflación proyectada que, a 12 meses, es del 72%. Es una tasa subsidiada”, aportó Di Pace.

De acuerdo con el último informe de First Capital Group, en mayo las operaciones con tarjeta de crédito se incrementaron un 6,4%, posicionándose por primera vez en el año por encima de la inflación esperada. El saldo fue por $1.493.430 millones, unos $ 89.314 millones por encima de abril. Aunque al observar la variación interanual, los montos aumentaron 49,9%, por debajo de la suba de precios en el mismo período.

“El incremento de los índices de inflación motivan a un sector de los consumidores a adelantar sus compras, sobre todo utilizando las ofertas de cuotas ‘sin interés’. También resultó un incentivo para la expansión del rubro, las promociones que se ofrecieron a fin del mes para las ventas a través del comercio electrónico”, concluyó Barbero.

