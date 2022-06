BCRA defendió medidas sobre el dólar: “Evitan devaluación”

Miguel Angel Pesce, el titular del Banco Central (BCRA), salió este martes a explicar las medidas anunciadas el lunes y que buscan contener la sangría de dólares que se van de las reservas a causa de las importaciones.

A partir de ahora, las medianas y grandes empresas tendrán un límite para acceder a los dólares del BCRA. Para pagar todo lo que supere en 5% lo importado en 2021, deberán conseguirse sus propios dólares, mediante financiamiento, hasta el 1 de octubre, cuando se supone que bajará la necesidad de importar energía.

El funcionario le echó la culpa de las restricciones a la importación de energía, cuyos precios se dispararon a partir de la invasión rusa a Ucrania. Aseguró que las medidas "evitan que vayamos a una devaluación brusca. Es lo que estamos buscando con esta medida". Además, aseguró que "es la mejor solución, teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos".

Y fue optimista sobre la aplicación de las limitaciones a los importadores: "Siempre que el Banco Central ha tomado medidas de estas características han sido exitosas, Hemos podido recomponer el balance cambiario y las reservas", dijo, en una entrevista con el programa De acá en más, de Urbana Play.

Pesce explicó que debido a la situación internacional, ha habido un incremento importante en el precio de la energía y eso está trayendo dificultades en la balanza de pagos y cambiaria. "El mes pasado pagamos importaciones por US$ 1.600 millones y este mes por US$ 2.000 millones. Esas obligaciones hay que pagarlas al contado y nos está trayendo dificultades en la balanza cambiaria", describió.

El funcionario detalló que sobre un total de US$ 8.000 millones de importaciones, US$ 2.000 millones son de energía. "En esta coyuntura, les estamos pidiendo a las empresas que financien el incremento de importaciones con respecto al año pasado o 2020".

De acuerdo con la mirada del Gobierno, el Banco Central no está limitando el volumen de importaciones sino "el nivel de pago". La meta es que el sector privado consiga financiamiento por US$ 2.200 millones "y así se evitará que caiga el volumen de importaciones", explicó Pesce.

El titular del Banco Central dijo que puede ser que haya también "maniobras especulativas" entre importadores y que "hay que trabajar para evitarlas".

Sobre los bienes suntuarios explicó que deberán pagarse en 365 y que para algunos productos que también se fabrican en el país el plazo es de 180 días.

"El que quiere hacer negocios trayendo whisky tiene que pagarlo a un año".

Sobre la disparada de los dólares libres, Pesce mantuvo el argumento que siempre repite el Gobierno: es un mercado pequeño con relación al oficial y cualquier movimiento especulativo condiciona la cotización.

El "festival de importaciones" de Cristina

Consultado sobre la frase de Cristina Kirchner, que dijo que en el país había un "festival de importaciones", el presidente del organismo monetario hizo su propia lectura de los dichos de la vicepresidenta.

"Lo que pidió es que hubiera más coordinación entre Producción, Aduana y el Banco Central. Nosotros venimos coordinando. Buscando tomar medidas que ayuden a solucionar el problema sin afectar el proceso productivo. Esta decisión lleva semanas de consideración entre todos los organismo y creo que llegamos a la mejor solución posible", dijo, dando a entender que las medidas se analizaban antes de las polémicas declaraciones.

Hacia adelante, Pesce dijo que el mes que viene entrarán unos US$ 700 millones de organismos multilaterales que se habían retrasado. Y confía en que los productores irán vendiendo la soja que tienen guardada en los silobolsas. La liquidación de soja viene retrasada un 18% frente a 2021. "Son US$ 2.200 millones que todavía no han ingresado y estamos seguro de que lo harán en los próximos meses", dijo.