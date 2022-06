Detuvieron a “Dylan”, actor de la serie “Apache”

Dilan Tomás Eduardo Vera, el actor que interpretó el personaje de Víctor en la serie televisiva del exfutbolista Carlos Tévez, fue detenido en las últimas horas acusado de participar en una serie de robos en la zona oeste del Conurbano.

En medio de un importante operativo que incluyó 19 allanamientos, la mayoría en el partido de Tres de Febrero, “Dylan” fue arrestado junto a otros nueve sospechosos de integrar una banda delictiva que se dedicaba al robo de autos.

El líder de este grupo, justamente, fue asesinado el viernes pasado por un comerciante en la localidad bonaerense de Ramos Mejía después de que le robara la camioneta a un vecino.

En total, son cinco los hechos vinculados a la banda que fue desbaratada por personal de tres comisarías de Morón y de Inteligencia Criminal de la Policía bonaerense. Los delitos que se le imputan son por “robo automotor, robo agravado por uso de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de guerra y de arma de uso civil, tenencia de estupefacientes para consumo personal y encubrimiento”.

“Dilan Vera está acusado de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda”, reveló una fuente cercana a la causa a la agencia Noticias Argentinas, y detalló que se le imputan tres robos de automóviles: “Dos en Castelar Norte y uno en El Palomar”.

El actor fue detenido en una vivienda de la calle Fray Cayetano Rodríguez al 2700. Allí, se encontraba junto a un hombre de 32 años que tenía pedido de captura por el delito de “tenencia de arma de guerra” del Departamento Judicial San Martín.

Ladrón en la ficción, y en la realidad

En la miniserie sobre la vida de Carlitos Tévez que se estrenó en 2019 en la plataforma Netflix, Vera interpretó a Víctor, un conocido del “Uruguayo”, amigo de la infancia del exfutbolista y flamante entrenador de Rosario Central, que a la vez integraba una banda de delincuentes que eran enemigos del protagonista.

“Yo nunca me había imaginado actuar. Con lo que gané por hacer Apache me compré ropa, una moto y me construí mi habitación”, contaba el joven de 19 años a la cuenta oficial de Netflix, tras su participación en la serie.

El actor, nacido en Fuerte Apache al igual que el deportista, se alejó rápidamente de los medios tras el estallido de popularidad que le dio la serie. En las últimas horas, fue uno de los 10 detenidos en el marco de una causa por robos de autos en la zona Oeste del Conurbano.

