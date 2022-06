Mirko sorprendió a los coaches de La Voz Argentina

Recorrió el mismo camino que hacen todos los participantes de La Voz Argentina para llegar al escenario y participar de la audición a ciegas. Sin embargo, Mirko no lo hizo solo sino en brazos de su papá, Marley. El público presente en el estudio, obviamente, lo ovacionó no bien lo vio entrar. Pero Lali Espósito, Mau y Ricky, Solead Pastorutti y Ricardo Montaner, que como sucede en esta etapa del reality de Telefe están sentados de espaldas a los concursantes, no entendían lo que sucedía. Hasta que el pequeño tomó el micrófono y empezó a cantar.

“Pepa y agua pa’ la seca...”, comenzó a entonar el hijo del conductor del programa. E, inmediatamente, los cuatro coaches lo reconocieron y se dieron vuelta. “Vino de visita y me dijo: ‘Yo quiero cantar’. Así que está cumpliendo su sueño” explicó entonces Marley. Y todos se pusieron a entonar el tema de Farruko elegido por el pequeño para su presentación en el show. Claro que la letra no era muy acorde a las circunstancias. “¡Qué cante otra cosa!”, alcanzó a decir Lali, teniendo en cuenta lo polémica que es la canción elegida por el niño.

Entonces, Marley señaló: “Justo se sabe esa letra que la aprendió en la radio en Estados Unidos, que la pasan todo el tiempo”. Pero Espósito se dirigió a Mirko diciéndole: “Me dijeron que sabés otra canción...”. Sin embargo, el pequeño quiso seguir adelante con el tema que había escogido. “Es muy afinado”, acotó Montaner tratando de obviar el contexto. “¿En qué momento pasó de Estrellita a Pepa y agua pa´la seca?”, preguntó entonces la Sole. “Es que él piensa que es un tema de Pepa Pig, así que dejémoslo con ese concepto”, señaló el conductor.

Cambio en la letra

Lo cierto es que Ricky detectó que el niño había cambiado parte de la letra. “Me encantó lo de todo el mundo en patines (en lugar de en pastilla) en la discoteca”, remarcó el cantante. Y junto con su hermano Mau se puso a hacer la parodia de dos jóvenes patinando en la pista de baile. Sin embargo, Marley contó que su hijo también sabía cantar Disciplina, uno de los últimos hits de Lali. Pero, para entonces, el pequeño ya estaba un poco amedrentado, por lo que todos tuvieron que ayudarlo a corear el tema.

Así, mientras la creadora de la canción llevaba la batuta y sus compañeros la secundaban, Marley y Mirko se pusieron a bailar en el escenario. “Bueno, la coreografía perfecta”, dijo Montaner como para alentar al niño. Para cerrar, le pidieron que eligiera uno de los teams, teniendo en cuenta que los cuatro se habían dado vuelta. Y el niño no dudó en señalar a Lali, que corrió a abrazarlo.

“¿Estás contento? Bienvenido al team Lali”, le dijo la cantante. Pero Mirko se limitó a sonreír mientras se refugiaba en los brazos de su padre. “Tenemos al ganador de este año”, agregó Espósito siguiendo el juego, mientras el resto de los jurados se lamentaban por no haber logrado llevárselo a su equipo. Finalmente, el pequeño se retiró del escenario entre aplausos, mientras todos los coaches gritaban su nombre. Y Marley se mostró feliz de haber podido darle el gusto a su hijo de participar del programa que mira cada noche.

Fuente: TELESHOW