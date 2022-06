Vecinos rompen las veredas para sacar los líquidos cloacales de sus casas

Denunciaron que desde la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), les dijeron que no pueden hacer nada para solucionar el grave que problema que atraviesan.

Tuvieron que llegar al extremo de romper las veredas para evitar que el líquido cloacal inunde sus viviendas, porque la SAT aseguró que no puede hacer nada. Son vecinos del barrio Matienzo, precisamente del pasaje Belisario López, que no pueden abrir una canilla ni bañarse porque aflora las aguas servidas en el interior de sus casas y sostienen que ya no pueden vivir de ese modo.

Hasta el lugar llegó el móvil de Los Primeros TV donde Martín Borja entrevistó a los vecinos quienes entre otras cosas indicaron que "la SAT nos dijo que ellos no pueden hacer nada porque las cañerías están rotas. Son cañerías de más de 100 años y nosotros tenemos que convivir con esta desagradable situación". Una alternativa que encontraron fue abrir las veredas para permitir que el líquido cloacal tenga una vía de escape y de ese modo, no ingrese a sus casas.

"Esto viene de hace muchos años", dijo Mirtha quien agregó que "cuando conseguimos que venga el camión de la SAT nos dicen que ellos no pueden hacer nada porque los caños están rotos. Esto nos genera muchos inconvenientes, como el hecho de que no nos podemos bañar ni lavar los platos".

Mirtha junto a grupo de vecinos, reclamó a concesionaria el cambio de los caños y a brindarles una rápida solución porque aseguran que algunas personas ya comenzaron a experimentar problemas de salud por la contaminación de aire que respiran.