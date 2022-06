Estrenos de Netflix en julio: series, películas y más

Netflix anunció la lista de estrenos con nuevas películas, series y documentales que podrán verse en la plataforma de streaming desde julio.

La plataforma de streaming destacó el estreno de producciones argentinas como "Tiempo de valientes", el 6 de julio; "Las viudas de los jueves", "Sin retorno" y "La casa", el 20 de julio; y "Pipa", el 27 de julio,.



Además, la lista completa de estrenos de documentales, especiales, animé y contenidos para niños.

Series que se estrenan en Netflix en julio 2022



Stranger Things 4: Volumen 2 (1/7/2022)

Control Z: Temporada 3 (6/7/2022)

Negocios son negocios (6/7/2022)

Boo, Bitch (8/7/2022)

Capitani: Temporada 2 (8/7/2022)

Cómo diseñar una habitación erótica (8/7/2022)

La noche más larga (8/7/2022)

Sintonía: Temporada 3 (13/7/2022)

Woo, una abogada extraordinaria (13/7/2022)

Resident Evil (14/7/2022)

Alba (15/7/2022)

Farzar (15/7/2022)

Deseos VIP (15/7/2022)

Manifiesto: Temporada 1(15/7/2022)

Manifiesto: Temporada 2 (15/7/2022)

Manifiesto: Temporada 3 (15/7/2022)



Un lugar para soñar: Temporada 4 (20/7/2022)

Pasión de Gavilanes: Temporada 2 (20/7/2022)

La casa (20/7/2022)

Alquimia de almas (23/7/2022)

Rebelde: Temporada 2 (27/7/2022)

Remodelaciones de ensueño: Temporada 3 (27/7/2022)

Sigue respirando (28/7/2022)

Desparejado (29/7/2022)

Fanático (29/7/2022)

The Beauty Queen of Jerusalem: Season 2 (29/7/2022)

Animadoras justicieras: Una serie de Get Even (29/7/2022)

Películas que se estrenan en julio en Netflix



La teoría del todo (1/7/2022)

Chicos buenos (1/7/2022)

Enemigos públicos (1/7/2022)

Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida (1/7/2022)

Tierra de nadie: Sicario (1/7/2022)

El sentido de la vida (3/7/2022)

Hola, adiós y todo lo que pasó (6/7/2022)

Tiempo de valientes (6/7/2022)

Monstruo del mar (8/7/2022)

Malnazidos (11/7/2022)

Si saben cómo me pongo ¿pa' qué me invitan? 2 (13/7/2022)

Persuasión (15/7/2022)

Live is Life (18/7/2022)

Las viudas de los jueves (20/7/2022)

Sin retorno (20/7/2022)





El Hombre Gris (22/7/2022)

Los ilusionistas: Nada es lo que parece (26/7/2022)

Barba, cabello y bigote (28/7/2022)

Corazones malheridos (29/7/2022)

Extraordinario (31/7/2022)

Documentales y especiales en Netflix

La niña de la foto (6/7/2022)

El asesino de mi hija (12/7/2022)

Cómo cambiar tu mente (12/7/2022)

B. Cooper: ¡Dónde estás? (13/7/2022)

Shimon Peres: El nobel que no dejó de soñar (13/7/2022)

David A. Arnold: It Ain't For the Weak (19/7/2022)

Street Food: EE. UU. (26/7/2022)

El hombre más odiado de internet (27/7/2022)

Películas y series para niños en Netflix

El mundo de Karma: Temporada 3 (7/7/2022)

Viajes Maestros Pokémon: Parte 3 (8/7/2022)

Thomas & Friends: Trenes a todo vapor (8/7/2022)

Kung Fu Panda: El guerrero dragón (14/7/2022)

My Little Pony: A New Generation: Sing-Along (18/7/2022)

StoryBots: Laugh, Learn, Sing: Collection 2: Learn to Read (18/7/2022)

Jurassic World: Campamento Cretácico - Temporada 5 (21/7/2022)

La casa de muñecas de Gabby: Temporada 2 (25/7/2022)

Anime

Mi tío es de otro mundo (4/7/2022)

Vinland Saga (7/7/2022)

One Piece: Nuevos Episodios (22/7/2022)

Detective Conan: La hora del té de Cero (29/7/2022)

Fuente: Minuto Uno