Elecciones 2023: Aníbal Fernández, una opción del PJ

El presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, Marcelo Puella, postuló al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández como presidenciable dentro de la lista de potenciales precandidatos del Frente de Todos para las elecciones del próximo año.

"No conozco a un solo peronista que no lo respete, que no lo admire. A Aníbal le sobra experiencia y capacidad", destacó, y aseguró que el ministro del famoso bigote "se ganó el respeto a costa de trabajo y demostración de gestión". "Yo lo postulo", aseguró Puella, que se desempeña como Director de Proyectos Legislativos del Ministerio de Seguridad,

Cuando quieran hablar de funcionarios que funcionan, escuchen a la gente.

— Marcelo Puella (@marcelopueIIaok) June 27, 2022

La nómina de posibles candidatos del Frente de Todos comienza con el propio presidente Alberto Fernández, quien, tiempo atrás, confesó que le gustaría tener más tiempo para consolidar su proyecto político. El ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro comenzó a moverse como figura nacional, y cuenta con el apoyo de La Cámpora, agrupación a la que pertenece.

El gobernador de Chaco y ex jefe de gabinete durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, Jorge "Coqui" Capitanich es otro que manifestó su interés por encabezar un proyecto nacional, aunque todavía está a la espera de alguna señal para poner en marcha su propia campaña.

El flamante ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, quedó empoderado tras su reciente designación en el cargo que ocupa y quiere una revancha tras la derrota que sufrió a manos de Mauricio Macri en 2015. Eso sí: avisó que sólo competiría en el caso de que tenga el aval del presidente Alberto Fernández.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, no dio demasiados indicios todavía de querer jugar por la presidencia, pero es el elegido por la Liga de gobernadores. Y por supuesto no hay que descartar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuyas últimas intervenciones públicas (cada vez más asiduas) la colocan como una dirigente que ya está en virtual campaña, más allá del lugar que le tocará ocupar en el armado electoral del Frente de Todos para el año que viene.

El referente nacional de las organizaciones peronistas dijo que respeta a todos los posibles candidatos presidenciables del Frente de Todos y apostó por Axel Kicillof para que siga por un segundo mandato en la provincia de Buenos Aires. "Equipo que gana no se toca", fundamentó, al tiempo que rechazó una candidatura del ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni.

"Berni se fue del Frente de Todos y del kirchnerismo. No le puedo tener respeto a un tipo que trató de borracho a mi Presidente, que critica a Cristina y que perdió la memoria. Es un showman, que se anote para un reality show", remarcó Marcelo Puella.

