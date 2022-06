Soria se defendió de las acusaciones por un gasto millonario

Este lunes por la tarde, el ministro Fabián Soria envió a los medios de comunicación tucumanos un comunicado defendiendo su posición ante el trámite administrativo divulgado durante las últimas horas.

El comunicado

Ante la trascendencia que ha causado el pedido de compra de mobiliario para el despacho ministerial, desde mi rol de ministro del área de Obras y Servicios Públicos, expreso a la opinión pública lo siguiente:

- El Ministerio a mi cargo es una cartera de reciente creación que, como tal, no cuenta con espacio físico, recursos, ni equipamiento básico para su funcionamiento. Es por ello que me veo en la obligación de recurrir a la compra de distintos bienes para su puesta en marcha.

- Las adecuaciones presupuestarias se rigen principalmente por el Decreto N° 292/3(ME)2008, modificado por el Decreto N° 1015/3(ME)2013 que concluyen en que para iniciar el pedido de asignación de presupuesto, es necesario realizar un relevamiento de los valores de mercado para que dicha adecuación sea procedente. Por tanto me he limitado a dar cumplimento a los pasos legales previstos por el ordenamiento jurídico vigente.

- El listado de muebles para equipar la oficina ha sido la esencial, y la única indicación por mi realizada, fue la de orientar la mobiliaria al estilo de la Casa de Gobierno. Todo ello tal como se expresa en la nota que adjunto a este comunicado, por tratarse de un edificio antiguo y de importante valor patrimonial y cultural para todos los tucumanos.

- De igual manera se puede constatar en el expediente, que no he firmado ningún detalle expreso y preciso de mobiliario, por cuanto se trata solo de una orientación que no obliga a contratación alguna.

- En efecto, dicho pedido no implica compra alguna ni mucho menos resulta ser un cotejo de precios; sino solo la previsión presupuestaria, para que una vez asignada la misma, se proceda al mecanismo oportuno de contratación. Vale decir que no se ha materializado la adquisición de los bienes, ni mucho menos se llego a ningún acuerdo de precios.

- Sin embargo, al momento de realizar la contratación optaré por la austeridad y el menor precio de plaza, ya que ese es mi criterio respecto al manejo responsable de los fondos públicos.

- Si debo ponerse de relevancia que todos los muebles integrarán el patrimonio de la provincia de Tucumán y no el de mi persona.

- Por último, es necesario resaltar que, oportunamente se dará intervención a todos los organismos de contralor del Estado, en especial al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a los fines de que se expidan sobre la razonabilidad de la contratación.

Hasta el momento, este comunicado es el único medio de defensa que utilizó el ministro sin hacer apariciones públicas.