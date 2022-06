Eduardo Duhalde: "Estuve muy mal y casi me suicido"

El ex presidente Eduardo Duhalde sostuvo este lunes que estuvo "muy mal de salud" y que debido a esa situación hasta pensó en suicidarse por los efectos de una medicación.

"Estuve muy mal de salud por un remedio que había tomado y, para hacerla corta, casi me suicido", comentó de forma inesperada el ex mandatario durante una entrevista radial.

Y prosiguió: "Como no tengo médico de cabecera, no sé si en el club habían dicho que estaba deprimido y el 4 por ciento de los que toman ese remedio tienen ideas negras. Intenté suicidarme, las personas que vivían en un piso alto que fui a visitar esa anoche no estaban. Cuando me subí al auto estaba enojado porque no estaban y perdí la razón".

Pese a haber hecho este comentario, el ex gobernador bonaerense no dio más datos sobre su problema de salud ni la medicación que le recetaron.

Por otro lado, Duhalde volvió a manifestar la necesidad de que la política argentina deje atrás la grieta.

Democracia fallida

"Hemos logrado una democracia fallida que no tiene orden, que no tiene control y que no tiene respeto, que es el elemento que difiere de los gobiernos autoritarios y las dictaduras", evaluó.

Y remarcó: "Si no nos unimos, Argentina va a ir cada vez peor y me dicen que es imposible, están equivocados. La idea de gobierno y oposición es una idea que tiene que desaparecer, es vieja, tiene que haber un gobierno en el que todos se pongan de acuerdo con lo que hay que hacer".

Por último, volvió a referirse a su reciente encuentro con el papa Francisco en Roma: "Lo encontré de buen talante, risueño, cuando le conté que decían que iba a renunciar, se reía y me dijo: ‘el periodismo en todo el mundo hace lo mismo, cuenta una parte de la verdad, no la última’", relató.

Fuente: La Capital