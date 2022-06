WhatsApp: Llega la función de editar mensajes

WhatsApp continúa reinventándose y en esta ocasión decidió escuchar un pedido muy esperado por los usuarios.

En una próxima actualización, la aplicación permitirá editar los mensajes de texto luego de haber sido enviados. Esto evitará que tengamos que eliminarlos y volverlos a mandar.

WhatsApp agregó la capacidad de eliminar los mensajes enviados hace cinco años, dando a los usuarios dos opciones cuando se trata de rectificar un mensaje con un error: pueden enviar un mensaje correcto y pedirles a los usuarios que ignoren el que tiene el error, o pueden elimine el mensaje incorrecto y enviar uno nuevo. De cualquier manera, se debe enviar un segundo mensaje.

La posibilidad de editar los mensajes, por otro lado, volvería más fácil aclarar el mensaje, especialmente si el texto era largo y solo se necesitaba modificar un detalle. Aplicaciones como Telegram, fueron más rápidas que WhatsApp a la hora de incluir esta función para sus conversaciones. Pero la actitud reticente de WhatsApp parecería haberse acabado, con la empresa anunciando la llegada de la esperada función en una futura actualización.

Editar mensajes de WhatsApp: ¿Cómo funcionará?

Un nuevo informe de WABetaInfo sugiere que la función de edición de mensajes podría llegar pronto a las versiones beta de la aplicación. Según el sitio web especializado, WhatsApp comenzó a trabajar en la función hace cinco años, pero el plan se terminó descartando. Ahora, la plataforma de mensajería instantánea vuelve a trabajar en desarrollar el botón de editar mensaje.

La función les permitirá a los usuarios editar mensajes una vez que se envíen, haciendo posible corregir cualquier cosa. Parece que la función vendrá como un nuevo botón en la barra superior, apareciendo junto a las opciones para copiar texto y reenviar cuando se presiona un mensaje durante mucho tiempo.

No está claro si los mensajes se podrán editar siempre o dentro de un período de tiempo determinado tras su envío. WABetaInfo afirmó que la función aún no está disponible para los probadores beta, pero probablemente aparecerá pronto. También debería estar disponible en WhatsApp para iOS, así como en la versión de escritorio de la aplicación.

¿Podremos saber si un mensaje fue editado?

Una de las principales preguntas por parte de los usuarios de WhatsApp con respecto al anuncio fue el aspecto de evidencia. En el caso de usar el nuevo botón de editar mensaje, ¿podrán los contactos darse cuenta de que un mensaje en particular fue editado y no es lo que se envió originalmente? Para WhatsApp, la respuesta parece ser un 'no'.

"Probablemente, no habrá un historial de edición para verificar las versiones anteriores de los mensajes editados, pero dado que esta función está en desarrollo, sus planes pueden cambiar antes de lanzar la función", dijo el informe de WABetaInfo, sugiriendo que los mensajes editados podrían verse como mensajes normales sin editar.