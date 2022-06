Melconian respondió a críticas por su reunión con Cristina

“Ni mi viejo me decía con quién me puedo ver”, sostuvo el economista. Además, su visión sobre la economía argentina y los desafíos del próximo Gobierno.

“Hay que darle tiempo a la gente para que cambie, me refiero a la sociedad argentina, porque puede volver a demandar otra cosa, y los boludos interpretan que yo quiero cambar a una mujer de 70 años que hace 30 piensa igual, todo mierda, halcones al pedo que no muestran la cara y escriben”. Con ese argumento, el economista Carlos Melconian volvió a hablar de su reunión con Cristina Kirchner y respondió a las críticas.

En esta línea, el ex presidente del Banco Nación durante la gestión de Cambiemos sostuvo que en un escenario como el de la Argentina hay que “arremangarse todos”. “No hinchen más las pelotas, ni los halcones, ni las palomas, hagan lo que quieran pero córtenla”, afirmó y, en diálogo con radio Mitre, agregó: “¿Quién me va a decir a mi con quién me puedo ver? Ni mi viejo me decía con quién me puedo ver”.

“Hay que tener el culo muy sucio y yo no lo tengo, tengo las pelotas llenas de que los pibes se quieren ir; vamos a laburar para que se queden, para el capitalismo progresista, para que en algún momento haya buena oferta de bienes públicos”, completó Melconian, que más temprano participó de un seminario online donde alertó sobre los principales desafíos económicos que tendrá que afrontar el próximo Gobierno.

Sobre la actual gestión económica aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es un formato del que nadie quiere “sacar los pies del plato”, pero que no es suficiente para funcionar como un ancla o para cambiar las expectativas. Y que hay poco tiempo para un posible relanzamiento: “De acá hasta el final del Gobierno de Alberto Fernández será pura supervivencia, con la máxima aspiración de llegar ileso”, señaló en su presentación organizada por el estudio Bruchou, Fernández Madero y Lombardi.

También criticó la división de las decisiones económicas en diferentes ministerios y secretarías (Producción, BCRA, Energía, Comercio, Agricultura, Trabajo) y señaló que el “cuarto mandato” del kirchnerismo es una economía que crece, pero con un 75% a 80% de inflación anual. Es el peor mix “actividad-inflación” de la historia K —aseguró— y que todas las variables corren por detrás: dólar, salarios, tarifas y la tasa de interés.

Dilemas

Con todo, Melconian señaló tres dilemas hacia el futuro: uno político, con Cristina Kirchner abiertamente en contra de la política económica y una oposición con el gran desafío de no romper. “El oficialismo tiene un problema para designar candidaturas para 2023. Nuestra impresión es que no hay quiebre en la alianza gobernante pero que probablemente haya mucha dificultad para unificar criterios para una candidatura en 2023″, señaló.

Y luego detalló los dos dilemas económicos. Por un lado, los niveles de exportación y el cepo no alcanzan para sumar reservas. En números: el país exporta USD 163.400 millones (ventas de dólares de los exportadores entre 2021-2022). Las compras del BCRA fueron por USD 5.800 millones y la variación de reservas netas fue de USD 4.100 millones.

“La Argentina debiera exportar USD 100.000 millones por año. Vemos USD 87,9 millones como un récord. Unos USD 130.000 millones se lo llevan los importadores. Hay rubros, personas físicas y empresas, que están sometidos a un super cepo y con una reducción espectacular respecto a cuando el tipo de cambio era libre y flotante. La consecuencia de la obstrucción de semejante magnitud es que el tema no pasa a mayores”, dijo.

“La suerte de lo que va a ocurrir con lo cambiario se está jugando en el flujo de caja en el BCRA. Si el Banco Central no levanta cabeza. El problema es la negatividad de las reservas más que el atraso cambiario que uno puede definir técnicamente”, agregó.

Con relación a su reunión con Cristina Kirchner, el encuentro tuvo lugar a fines de la semana pasada. Melconian fue en representación del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, que comenzó a elaborar un plan económico que pretende presentar a los principales referentes políticos.

“Fue una reunión institucional de la Fundación Mediterránea y el IERAL. Nos estamos reuniendo, en ese contexto, con gobernadores, precandidatos y autoridades para explicarles lo que estamos haciendo. Un programa integral para el 2024″, se explicó en aquel momento.