Juana Repetto contó que se comió la placenta de sus hijos

La actriz apoyó a Evaluna Montaner y detalló los múltiples beneficios que genera consumirla y reveló el particular uso que hizo de ella su marido

Desde hace algunos años, Juana Repetto se convirtió en una referente en temas de maternidad. Muy activa en las redes sociales, la actriz disfruta a pleno de la crianza de sus hijos Toribio y Belisario, y también de compartir experiencias con sus seguidores, aunque eso le conlleve recibir muchos comentarios negativos de algunos haters. En este sentido, este sábado estuvo invitada a PH, Podemos hablar (Telefe) donde contó como sobrelleva las críticas y además reveló las ventajas de consumir la leche materna y la placenta, tal como lo hizo Evaluna Montaner y Camilo.

“Yo también me comí la placenta, en cápsulas. Hay gente que hace licuados”, comenzó expresando. Y explicó: “La placenta es lo que crea al bebé en su totalidad, nada tiene más power, más hierro y vitaminas que la placenta, todo sale de ahí. Ayuda con las perdidas posparto, con la lactancia, la depresión posparto. Tiene un montón de beneficios. Los animales nacen y se comen la placenta, y nosotros somos mamíferos”.

En tanto, también detalló: “La deshidratan y te hacen cápsulas. Yo después me llevé lo que sobra de la placenta, porque con las dos (de cada uno de sus hijos) también planté un árbol con cada una”. En ese sentido, reveló un particular uso que le dio Sebastián Graviotto, su marido. “A veces se levanta con un poco de resaca y se clava una cápsula de placenta”, señaló.

Helados de leche materna

Por otra parte, también contó que hizo helados con su leche materna. “Sebastián se tomó una vez un buen vaso de mi leche. Yo no la probé, me da asco. Toro lo probó y no le gustó”.

Días atrás, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto también había sido blanco de críticas luego de compartir en su cuenta de Instagram unas imágenes del primer cumpleaños de su hijo menor, en donde se lo veía descalzo durante el festejo al aire libre.

“Amor de mi vida, parece ayer que caminábamos por acá con vos en la panza”, escribió la actriz y recordó el parto de su segundo hijo, el primero fruto de su relación con su esposo. “Me regalaste el mejor nacimiento del mundo y con tu llegada una nueva versión del puerperio, tan hermosa… vos y tus sonrisas, tus ojitos, tu buena onda constante, tu fanatismo con tu hermano, la cara con la que miras a tu papá, lo que te la sube la música y oírte decir ‘teta’… ¡Me hace la mamá más feliz del mundo! Todo eso que le ven de bello es nada al lado de lo que es este ser. Tengo al bebé más buena onda del mundo”, agregó en el posteo que cosechó más de 20 mil me gusta y recibió otros tantos miles de comentarios.

Y entre los comentarios cariñosos le dejaron algunos comentarios negativos al respecto, mensajes que Juana leyó, no le gustaron y aprovechó la oportunidad para responder. “Para todas las mal intencionadas que escriben con tan mala onda en el posteo del cumple de Beli, que el hermano estaba en polar y calzado y Belisario no ‘porque está de moda estar en patas’ o porque me quiero hacer la cool. Tan moderno es. Toro tampoco usó hasta que empezó a caminar”, sostuvo Juana, y acompañó sus palabras con una foto de archivo de su hijo mayor, en mayo de 2017, en la que llevaba un sweater y campera, pero estaba descalzo, sentado en un patio al aire libre, jugando con las hojas de un árbol.

Fuente: TELESHOW