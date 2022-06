Luis Suárez se acerca a River y hoy es un día clave

El delantero uruguayo empieza a definir su futuro. Aún no tiene propuestas en Europa y crecen las chances para que forme parte del equipo Millonario.

Luis Suárez es la gran apuesta de River para el actual mercado de pases y esta semana podría haber novedades en cuanto a su situación. En las últimas horas se conocieron versiones cruzadas sobre su posible llegada, lo que generó revuelo en las redes sociales.

El domingo por la tarde tarde, algunos periodistas deslizaron que ya habría un acuerdo entre el Millonario y el Pistolero, y que su contratación sería oficializada en la brevedad. Uno de ellos fue Christian Martin, quien trabaja hace años en Europa y tiene buen vínculo con los futbolistas: “Bienvenido a River”, escribió en su cuenta de Twitter.

Minutos más tarde, su colega uruguayo Rodrigo Romano -quien tiene llegada al entorno de Suárez- desmintió esta información. “No es verdad que el jugador tenga un vínculo cerrado con River Plate. El delantero se sigue recuperando tras un tratamiento programado para el período de inactividad”, señaló.

Y agregó: “Hay ofertas. Una es la de River Plate, pero no está cerrado, ni mucho menos. Paciencia”.



En este contexto, desde la dirigencia de River aclararon que hasta el momento el goleador de 35 años no dio respuesta y esperan tener novedades esta semana.

Suárez dijo que su prioridad es jugar en algún equipo competitivo europeo para llegar de la mejor manera al Mundial, aunque por el momento carece de ofrecimientos para que ello suceda.

Luis Suárez descansa en Ibiza





Mientras tanto, Suárez disfruta de sus vacaciones en Ibiza junto a Lionel Messi y sus respectivas parejas. Como cada temporada, los amigos alquilaron un yate y disfrutaron del mar y la playa.

El viernes también festejaron el cumpleaños número 35 de la Pulga, evento al que también fueron invitados algunos de los jugadores de la Selección argentina.



Marcelo Gallardo no pierde las esperanzas de fichar a Luis Suárez

Marcelo Gallardo se mostró optimista y cauto sobre la posible contratación de Suárez. En la conferencia de prensa posterior a la victoria ante Lanús, el DT explicó la situación. “El intento lo hicimos. Él tiene el deseo, el entusiasmo, eso está bueno. Si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando”, reconoció.





“Como es un futbolista de elite y en este momento está haciendo una recuperación de la rodilla, por más que lo pudiéramos tener hoy, mañana no puede jugar”, continuó Gallardo.

Y concluyó: “Nuestra espera es acorde a los tiempos de él. Si estuviera para jugar mañana, los tiempos correrían más rápidos. En este caso, tiene relación el tiempo de él, de su recuperación, con lo que podemos esperar. Van de la mano. Estamos tranquilos. No estamos esperando a un futbolista que está para jugar mañana, estamos esperando a un futbolista que se está recuperando”.

Fuente: TN