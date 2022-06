Abel Pintos tuvo un gran gesto con un artista callejero

El pasado viernes, el joven músico Agustín Iturbide publicó en su Instagram una foto con Abel Pintos y contó el gesto solidario que recibió de él mientras estaba dando un show callejero. “Estaba tocando en Recoleta y pasó @abelpintos, me trajo un té de menta y me dijo: ‘Toma hace mucho frío para cantar’”, escribió el artista.

Abel Pintos siempre se caracterizó por la humildad de sus gestos son la gente y sus colegas. Por ejemplo, antes del fallecimiento de El Noba, el cantante habló de la situación del cumbiero en su cuenta oficial de Twitter y agregó su preocupación sobre la batalla que está librando Chano Charpentier.

“Cuando a un músico le pasa algo, entramos en un compas de espera, doloroso, angustiante. Público, canciones y escenarios como suspendidos en el aire, esperando volver a pisar tierra, la que se comparte con el músico al que queremos. Mis oraciones con El Noba y con Chano”, compartió en un tuit.

Hace unos días, Abel tuvo otro gesto solidario y generó gran repercusión en las redes sociales. La publicación de Agustín Iturbide llegó a más de 38 mil me gusta y cerca de 820 comentarios. “Esta foto representa a este hombre en pura humildad”, se sinceró el cantante callejero en el posteo.

La anécdota

La “anécdota del día” generó en Iturbide mucha emoción que quedó plasmada en su descripción de Instagram: “Realmente me temblaban las piernas y le dije ‘ojalá algún día le genere lo que vos me generaste hoy en este momento a alguna persona’. No les puedo explicar su respuesta del todo, pero me miró y dijo ‘obvio que sí’, sonriendo. Este hombre me hizo el día!!!”.

Recordemos que el 25 de septiembre del año pasado, Abel Pintos selló su historia de amor con Mora Calabrese con una boda de ensueño, celebrada en una quinta de Cañuelas frente a un reducido grupo de invitados. Sin embargo, invitado a PH, Podemos Hablar, el cantante reconoció que en la relación con su actual esposa y madre de su hijo, Agustín (1), no todo sucedió como en un cuento de hadas. Y que el principal responsable de todo esto, no fue otro que él mismo.

“La conocí estando de gira en un concierto. Cuando estás de gira, conocés miles de personas y es probable que conozcas a alguien que te movilice o te gusta”, señaló Abel, aunque aclaró que Mora no era fanática suya. “Le gustaba lo que hacía y creo que le gustaba yo, pero no era de ir a recitales”, dijo. Y luego confesó: “Cuando la conocí sentí que me enamoré en ese momento. Me enteré mucho tiempo después qué cambió en mí. Pero fue una sensación de algo me cambió”.

Claro que, para entonces, la mujer estaba en pareja con el padre de su hija mayor, Guillermina (9). “Ese mismo día me enteré que ella estaba casada, así que me guardé. Después pasaron como dos años hasta que nos comunicamos de nuevo. Y cuando nos volvimos a ver, tuvimos idas y vueltas muchos años, porque yo estaba en una etapa muy distinta a la que estoy ahora. Estaba ‘barriletísimo’”, contó Pintos. Y no dudó en reconocer: “Yo le hice mucho daño, fui bastante tóxico. El tóxico en la relación fui yo”.

Fuente: TELESHOW