Edith Hermida sobre su separación: "Vivimos juntos pero..."

Edith Hermida fue una de las invitadas de este sábado a PH, Podemos Hablar. La conductora se sinceró en el programa y habló sin tapujos de su crisis con su marido, Roberto Fernández.

Desde hace ya más de un año, Edith y 'Batata' atraviesan una fuerte crisis. En varias ocasiones, la panelista de Bendita había asegurado que "la estaban remando" pero ahora ella no pudo determinar cuál será el futuro de la pareja.

Después de 18 años de relación, Edith hizo las maletas y desde hace un tiempo no viaja más con él sino que lo hace con su mamá, su hermana o su hija. Esto despertó ciertos rumores en el ambiente pero ella no se anima a dar por terminada la relación ya que siguen viviendo bajo el mismo techo.

En PH, Andy le preguntó por su relación y ella dejó más dudas que certezas: "Es dudosa. Me voy de vacaciones sola. Convivo con mi ex pero no es mi ex. Dormimos en habitaciones separadas", aclaró la periodista lo que indica que la relación está llegando a su fin ya que no comparten muchas cosas juntos.

En otro pasaje, Edith contó cómo fue su vínculo con el papá de su primera hija: “Mi novio tuvo una crisis cuando quedé embarazada. No quería y yo le dije que iba a seguir adelante igual. Nunca me sentí mal. No lo viví como un peso. Era tan feliz con todo lo que me estaba pasando... No se lo recriminé tampoco a él. Después de un tiempo, después de que Paloma nació, quiso conocerla y le dio el apellido. Mantienen un vínculo al día de hoy.

"Puedo estar años sin tener sexo"