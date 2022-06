Rusia agota sus capacidades de combate en el este de Ucrania

“Llegará un momento en que los diminutos avances que Rusia está haciendo se vuelvan insostenibles a la luz de los costos y necesitarán una pausa significativa para regenerar la capacidad”, dijo un alto funcionario occidental, hablando bajo condición de anonimato para discutir un tema sensible.

Las evaluaciones se producen a pesar de los continuos avances rusos contra las fuerzas ucranianas superadas, incluyendo la captura el último viernes de la ciudad de Severodonetsk, el mayor centro urbano tomado por Rusia en el este desde el lanzamiento de la última ofensiva en Donbás hace casi tres meses.

Los rusos se acercan ahora a la ciudad adyacente de Lisychank, en la orilla opuesta del río Donetsk. La toma de la ciudad daría a Rusia el control casi total del oblast de Luhansk, uno de los dos oblasts, o provincias, que componen la región de Donbás. El control de Donbás es el objetivo declarado públicamente de la “operación militar especial” de Rusia, aunque la invasión de varios frentes lanzada en febrero dejó claro que las ambiciones originales de Moscú eran mucho más amplias.

Capturar Lysychank supone un reto porque se encuentra en un terreno más elevado y el río Donetsk impide el avance ruso desde el este. Así que, en su lugar, las tropas rusas parecen decididas a rodear la ciudad desde el oeste, presionando al sureste desde Izyum y al noreste desde Popasna, en la orilla occidental del río.

Según las conversaciones en los canales rusos de Telegram y la viceministra de Defensa ucraniana, Anna Malyar, los militares rusos están presionados para poner toda Luhansk bajo control ruso antes del domingo, lo que quizás explique el mayor impulso de la última semana.

Pero los avances “sigilosos” dependen casi por completo del gasto de grandes cantidades de munición, sobre todo de proyectiles de artillería, que se disparan a un ritmo que casi ningún ejército del mundo sería capaz de mantener durante mucho tiempo, dijo la alta funcionaria occidental.

Mientras tanto, Rusia sigue sufriendo grandes pérdidas de equipo y de hombres, lo que pone en duda cuánto tiempo más puede permanecer en el ataque, dijo el funcionario.

Los funcionarios se niegan a ofrecer un marco de tiempo, pero el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, citando las evaluaciones de la inteligencia británica, indicó esta semana que Rusia podría seguir luchando sólo durante los “próximos meses”. Después de eso, “Rusia podría llegar a un punto en el que ya no haya ningún impulso hacia adelante porque ha agotado sus recursos”, dijo en una entrevista al periódico alemán Sueddeutsche Zeitung.

Los comentaristas rusos también señalan los desafíos, haciendo hincapié en la escasez crónica de mano de obra. “Rusia no tiene suficiente fuerza física en la zona de la operación militar especial en Ucrania... teniendo en cuenta los casi mil kilómetros (o más) de línea de confrontación”, escribió el bloguero militar ruso Yuri Kotyenok en su cuenta de Telegram. Estimó que Rusia necesitaría 500.000 soldados para alcanzar sus objetivos, lo que sólo sería posible con una movilización a gran escala de militares, una medida potencialmente arriesgada e impopular que el presidente Vladimir Putin se ha abstenido de emprender hasta ahora.

La embestida rusa ya ha superado las previsiones de que la capacidad ofensiva de Rusia alcanzaría su punto máximo en el verano. El agresivo reclutamiento de soldados contratados y reservistas ha contribuido a generar entre 40.000 y 50.000 efectivos para reponer los perdidos o incapacitados en las primeras semanas de los combates, según funcionarios ucranianos. Rusia ha sacado antiguos tanques de sus almacenes y de sus bases en todo el país para lanzarlos al frente en Ucrania.

Los rusos siguen teniendo ventaja sobre las fuerzas ucranianas, que también están sufriendo. Las autoridades ucranianas cifran en 200 el número de soldados muertos en combate cada día. Además, los ucranianos han agotado casi por completo la munición de la época soviética de la que dependen sus propios sistemas de armamento, y todavía están en proceso de transición a los sistemas occidentales.

Pero es probable que las condiciones de las tropas ucranianas mejoren a medida que vayan llegando armas occidentales más sofisticadas, mientras que las de las fuerzas rusas pueden deteriorarse a medida que vayan agotando sus existencias de equipos viejos y obsoletos, dijo el general retirado Ben Hodges, antiguo comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa que ahora trabaja en el Centro de Análisis de Políticas Europeas. En algún momento de los próximos meses, los ucranianos habrán recibido suficiente armamento occidental que es probable que puedan pasar a la contraofensiva y revertir la marea de la guerra, dijo.

“Sigo siendo muy optimista en cuanto a que Ucrania va a ganar, y que para finales de este año Rusia habrá retrocedido hasta la línea del 24 de febrero”, dijo, en referencia a los límites de las zonas ocupadas por Rusia en Crimea y Donbás capturadas durante los combates de 2014 y 2015. “Ahora mismo es una mierda estar en el extremo receptor de toda esta artillería rusa. Pero mi valoración es que las cosas van a tender a favor de los ucranianos en las próximas semanas.”

Ya hay indicios de que el suministro de armas occidentales se está acelerando. Los obuses franceses CAESAR recién llegados fueron grabados en acción en el campo de batalla la semana pasada, seguidos esta semana por los obuses alemanes Panzerhaubitze 2000, el primero de los armamentos pesados prometidos por Alemania en ser entregado.

Los primeros sistemas estadounidenses HIMARS, muy esperados, que darán a los ucranianos la capacidad de atacar hasta 50 millas detrás de las líneas rusas, también han sido entregados a Ucrania en los últimos días, según funcionarios estadounidenses, aunque todavía no se ha informado de que estas armas se utilicen en el frente.

Es difícil predecir el futuro porque se desconoce mucho sobre las condiciones y la fuerza de las fuerzas ucranianas, dijo Mattia Nelles, un analista político alemán que estudia Ucrania. Los ucranianos han mantenido un alto nivel de secretismo operativo, lo que hace difícil saber, por ejemplo, cuántas tropas tienen todavía en la zona de Lisichansk o el verdadero índice de bajas, dijo.

Otra incógnita es la magnitud de las existencias de artillería rusa, que las estimaciones de los servicios de inteligencia occidentales habían subestimado inicialmente, dijo el funcionario occidental. Esperando una guerra corta en la que las fuerzas ucranianas se retiraran rápidamente, los rusos no se esforzaron en aumentar la producción antes de la invasión y, aunque presumiblemente lo han hecho ahora, su complejo industrial de defensa no tiene la capacidad de seguir el ritmo “enorme” al que Rusia está gastando proyectiles de artillería, dijo el funcionario occidental. “Su suministro no es infinito”, dijo.

Y aunque las fuerzas ucranianas lo están pasando mal en estos momentos, no parecen estar en peligro de colapso, dijo el experto Michael Kofman, director de Estudios Rusos del Centro de Análisis Naval, en declaraciones al podcast del Acelerador de Políticas Silverado, Geopolitics Decanted.

Los ucranianos siguen hostigando a las fuerzas rusas al norte de la ciudad de Kharkiv y han logrado avances limitados en una pequeña ofensiva a las afueras de la ciudad de Kherson, en el sur de Ucrania, lo que ayuda a desviar los recursos rusos del frente del Donbás.

Las pequeñas ganancias territoriales que está consiguiendo Rusia son menos significativas que el equilibrio general de poder en el campo de batalla, dijo Kofman.

“Lo más significativo de la guerra no son estos puntos geográficos, porque ahora se trata de una contienda de voluntad, pero también de una contienda material, de quién se va a quedar antes sin equipos y municiones y sin sus mejores unidades”, dijo. “Es probable que ambas fuerzas se agoten durante el verano y entonces habrá una pausa operativa”.

En ese momento, suponiendo que hayan llegado cantidades suficientes de armamento y munición, la esperanza es que Ucrania pueda pasar a la contraofensiva y empezar a hacer retroceder a las tropas rusas, han dicho los funcionarios ucranianos.

Si no es así, ambas partes se atrincherarán para defender sus posiciones y se llegará a un punto muerto, salvo la improbable perspectiva de un avance diplomático, dijo el funcionario occidental.

“Habrá dos bandos que no buscarán una ventaja territorial, sino una pausa operativa, centrada en el reabastecimiento y el relevo de la línea del frente, y en ese momento se entrará en un conflicto prolongado”, dijo.