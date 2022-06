Melconian sobre el encuentro con Cristina de Kirchner

Carlos Melconian, se reunió el pasado miércoles 22 de junio por la tarde con la vicepresidenta, Cristina Kirchner. De acuerdo al economista, como presidente del IERAL, el think tank económico de la Fundación Mediterránea, mantiene reuniones con políticos de diferentes posturas políticas y eso incluye a la expresidenta.

Sobre el encuentro se refirió en un diálogo este sábado por Radio Mitre y estas fueron sus frases más destacadas:

“Yo estoy trabajando por Argentina, arriba de la grieta”.

“Desde la vuelta de Alfonsín en democracia me vi con todos, me faltaba Cristina y ahora lo concreté”.

“Hace doce años la Argentina está en el mismo lugar”.

“Nosotros pensamos en un capitalismo moderno, occidental, progresivo, disruptivo, pero con banco central y por encima de la grieta”.

“Nosotros venimos bregando porque exista un ministerio de Economía que diga algo y después no salga el Secretario de Energía y le conteste, no creo en ese tipo de estructura”.

“Así como le he dicho a Macri que el tipo de cambio libre y flotante no va más y su contracara, el cepo, tampoco es correcto”.

“Los políticos no se pueden cagar a trompadas entre ellos, porque eso da como resultado posiciones extremas”.

“Tengo la sensación de que ella habló mucho y la escuché y supongo que también escucha mucho”.

“Me gusta este quilombo porque para poner en marcha a la Argentina va a implicar meter adentro a todo lo que se pueda”.

“Hay que darle la chance a que la gente cambie”.

“Mi tarea no es buscar acuerdos desde el punto de vista político, yo me remito a lo mío, pero si no tenés a la política detrás de tu proyecto no se puede”.

“Los chinos son comunistas y fabrican autos que parecen hechos en Alemania, eso es capitalismo”.

“El gobierno tiene que agarrar el manual de cómo se llega a la otra orilla, pero no sacaron el manual a la cancha después de las elecciones de medio tiempo, lo único que hubo fue un acuerdo con el FMI, que también se lo viola”.

“De algunas modificaciones clásicas no se van a salvar, y esto no lo digo con alegría ni con tristeza, como tuvo que hacer Fábregas durante el gobierno de Mauricio Macri”.

“La gente está mal, paliativos hay que dar, que no es la solución, la solución es que haya empleo formal, pero el paliativo tiene que ser una transición a la búsqueda de un empleo y te dicen en la cara que se quedan con una comisión de los planes y eso no puede ser”.