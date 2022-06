Censo 2022: el Gobierno aún no les paga a censistas

Miles de censistas en todo el país reclaman el pago por salir a censar casa por casa. La actividad se desarrolló sin fecha de cobro estimada. El 16 de junio emitieron un comunicado en el cual aseguraban que los fondos estaban pero que faltaba el proceso de validación. "Dado que se trata de una estructura de más de 750 mil personas, previamente se requiere realizar procesos de validación, que ya están muy avanzados. Queremos llevarte la tranquilidad de que contamos con los fondos para abonarle a todas las personas que realizaron las tareas censales, y que no se demorará el pago. En ese sentido, próximamente recibirás nuevas comunicaciones por correo electrónico".

El enojo de miles de censistas en todo el país se vio reflejado en las redes sociales, donde denunciaban no solo la falta de pago sino también la falta de viáticos el día del censo.

En redes

"Las estadísticas de desempleo suben día a día y los censistas lo vimos en primera persona en las casas donde censamos. Un millón y medio de personas sumidas en la desocupación y la pobreza, viviendo con bajos ingresos y haciendo malabares para llegar a fin de mes".

"Mientras los grandes medios de comunicación reproducen discursos reaccionarios contra los movimientos de desocupados, desprecian los reclamos legítimos que llevan adelante. Hablan de la falta de voluntad de trabajar, pero la realidad es que no hay trabajo y cuando aquel 18 de mayo se abrió la oportunidad de poder hacer un trabajo para recibir una remuneración que no es lo suficiente y no corresponde con el trabajo, por la cantidad de horas que estuvimos en la calle censando, el gobierno se da el lujo de no pagar".