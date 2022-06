De Kirchner sabotea a Guzmán y se reúne con Melconian

En medio de fuertes tensiones que se viven en las últimas horas dentro de la coalición de gobierno, la vicepresidenta Cristina Kirchner se reunió durante más de dos horas con el economista y ex director del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Carlos Melconian. Aseguraron que no se trató de "ofrecimientos" sino un encuentro en donde Melconian le mostró un plan económico integral para la Argentina, "apartidario y desideologizado".

La reunión se conoció este viernes 24 de junio pero no fue hoy, ya que fue un encuentro de carácter reservado. Este tipo de encuentros de la vicepresidenta no siempre salen a la luz como en este caso.

Desde el entorno del economista explicaron a este medio que se trató de un encuentro solicitado a través de la Fundación Mediterránea, en donde Melconian ya se reunió con diversos gobernadores e intendentes para ofrecer un "programa económico integral para la Argentina, apartidario y desideologizado".

Melconian encabeza el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea. Llegó al encuentro con María Pía Astori, la empresaria presidenta de la fundación, y desde ese espacio aseguraron que "todas estas reuniones giran en torno a trasmitir nuestras ideas, y el convencimiento que la Argentina necesita un verdadero cambio de régimen, e insertarse en el mundo desde una visión occidental, capitalista y progresista, y que la política tendrá que buscar los acuerdos para respaldar el rumbo, el programa y la gestión".

No obstante, la expresidenta le consultó su opinión respecto de los problemas vinculados al "bimonetarismo", las importaciones y otros temas de coyuntura económica como la alta inflación, y la respuesta fue contundente: que ante la falta de confianza actual, lo mejor que se puede hacer es no desestabilizar más la economía y esperar al cambio de gestión.

El plan de Melconian para el próximo gobierno

Melconian viene reuniéndose con diversos agentes de la primera línea política, de distintos espacios políticos, y con la idea de armar una "selección" que siente las bases económicas por los próximos 20 años y ofrecerlas al candidato que se imponga en las elecciones presidenciales del 2023. Este plan lo presentó en marzo, en una disertación desarrollada en el salón de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y en otra presentación en Córdoba aclaró que será un proyecto "apartidario" que incluirá a todos los sectores de la política.

Entre los invitados al lanzamiento de su plan en la Bolsa estuvieron Eduardo Eurnekian, Alberto Abad, Martín Cabrales, Rodolfo D’Onofrio, Guillermo Dietrich; Miguel Acevedo, José Urtubey, Guillermo Stanley, Gustavo Weiss, Cristiano Ratazzi, Mario Grinman, César Litvin, Félix Mantilla, además del anfitrión, Adelmo Gabbi. Además, estaban los economistas Enrique Szewach, Juan Luis Bour, Gabriel Rubinstein, Camilo Tiscornia, María Castiglioni, el socio histórico de Melconian, Rodolfo Santángelo y Pablo Goldín, uno de sus principales colaboradores en Macroview. Además, Jorge Vasconcelos, histórico investigador del Ieral.

Las reuniones de Cristina Kirchner y las críticas a la economía

No es la primera conversación "reservada" que se conoce de Cristina Kirchner. Entre las varias que tiene, se conoció en abril una charla con otro economista que no forma parte del kirchnerismo, el ex presidente del Banco Central Martín Redrado, quien aseguró que periódicamente intercambia llamados por Whatsapp con la líder de la coalición oficialista, que forzó su renuncia en 2010. “Hace un mes intercambiamos alguna idea sobre el Fondo Monetario Internacional. Yo siempre estoy disponible más allá de la grieta para hablar con todos”, detalló el economista.

La vicepresidenta había cuestionado duramente el "festival de importaciones" durante el plenario de la CTA el pasado lunes, apuntando directamente a una falta de control del gobierno de Alberto Fernández. Asimismo, cuestionó la cantidad de planes sociales y su tercerización con "dirigentes barriales", así como hizo un diagnóstico del problema "bimonetario" que sufre la Argentina, vinculándolo con la gran cantidad de formación de activos en el exterior y la evasión impositiva.