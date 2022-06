Perdió el candidato de Marcelo Bielsa en Athetic Bilbao

Iñaki Arechabaleta, candidato a presidente del Athletic Bilbao, quedó segundo por detrás de Jon Uriarte. Esto quiere decir que no se dará un nuevo capítulo de Marcelo Bielsa en el club Vasco.

Uriarte venció en las elecciones con el 52% de los votos contra los 33% de Arechabaleta. El nuevo mandamás del equipo, en su proyecto, tiene a Ernesto Valverde como el próximo DT y lo que sería la tercera etapa para el entrenador del Barcelona.

"Marcelo Bielsa es la típica persona de hacer grandes declaraciones de que me he visto 1500 partidos desde el año 1983 y hasta el Prebenjamín C; Ernesto no es de ese estilo. Yo creo que es una persona mucho más humilde y mucho más genuina, de las que hace las cosas y no tiene por qué contarlas", declaró en la previa de las elecciones el nuevo presidente del Bilbao.