La crisis del gasoil generó una interna en el gobierno

En medio de la crisis por la falta de gasoil y cortes en los últimos días en buena parte de las principales rutas del país, una nueva interna asoma en el Gobierno nacional.

Darío Martínez, secretario de Energía, apuntó al área de Transporte, cartera a cargo de Alexis Guerrera, a quien culpó por la tensión que se vive en las rutas argentinas. Sobre todo pareció apuntar al contexto que se vivió en la Autopista Buenos Aires-La Plata, con los cortes del miércoles, y este viernes, con amenazas de interrupción del Paseo del Bajo porteño.

“Los transportistas que están protestando con cortes, reclaman que sus tarifas reflejen los precios mayoristas del gasoil”, dijo Martínez. El tema del aumento de los fletes es un reclamo de uno de los gremios portuarios, el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (Sutap), con presencia en el Dock Sud bonaerense, que se sumó a la protesta de los autoconvocados y generó las demoras de hace dos días en ingreso a CABA por el sur.

“Transporte no decide dónde va el gasoil, no importa gasoil, no vende gasoil... no decide nada sobre ese tema. Tampoco tenemos nada que ver con los cortes, ni con el relevamiento de los cortes“, argumentaron cerca de Guerrera.

Luego de la tensión en las rutas y de un impacto en los puertos de Rosario, donde la entrada de camiones con cereal y soja para exportación se desmoronó un 80% ayer y hoy, el Secretario de Energía dijo que “el Gobierno sigue trabajando para resolver la situación de abastecimiento de gasoil en todo el país”.

Martínez afirmó que recibió a directivos de YPF, Axion (PAE), Shell (Raizen) y Puma (Trafigura), las empresas que venden combustible al público, y a las cuatro mayores Cámaras de Transporte (ADEEAC, FAETyL, CATAC, y Fe.Tr.A).

