Diego Díaz aseguró que no conoce a la mujer que lo denunció por acoso

Diego Díaz hizo un descargo en su cuenta de Instagram luego de que una mujer lo denunciara por acoso a través de esa red social. La entrenadora Juli Sagaseta había relatado los supuestos comentarios que recibió del periodista mientras estaba en el gimnasio.

Al ver la repercusión que había tenido el hecho, el conductor usó sus redes para desmentir los dichos y aseguró que no conocía a la mujer que lo denunciaba por acoso. “Queridos amigos y colegas agradezco la preocupación y de pedidos de notas. Solo quería decirles que esto es mentira y desconozco el fin”, escribió el periodista.

Además de aclarar que su vida personal y profesional estaban bien, explicó: “No hay ninguna denuncia de nada y lo más importante es que no sucedió nada”. “No conocía a esta chica y no comprendo este show de algo que no pasó. Jamás en mi vida tuve un invento así”, concluyó.

Qué dijo la entrenadora que denunció en redes a Diego Díaz

La entrenadora Juli Sagaseta usó sus redes sociales para contar un supuesto acoso que recibió por parte de Diego Díaz. “Aparece un ser asqueroso, veo que se me acerca y me quiere decir algo. Me saco los auriculares y le digo ‘¿qué?’ Se me vuelve a acercar, pegado literal sus labios a mi oído y me dice: ‘¿Cómo te vas a poner ese escote?’ Con cara de paj... violador asqueroso”, escribió la mujer en una publicación.

En el posteo, comentó que ante esta situación, decidió “contestarle y ubicarlo”. “En otro momento de mi vida, me hubiese puesto muy incómoda, pero por el contrario, me salió del alma mucha indignación”, aseguró.

Además, Sagaseta contó que otras chicas le habían comentado que el comunicador había tenido actitudes similares con ellas. “Ya escuché varios comentarios de ese infeliz. Parece que solo va al gym para intimidar a muchas mujeres y ver cuándo es el mejor turno para mirar tetas y culos”, disparó.

Para cerrar su descargo, la entrenadora le habló directamente al conductor: “Quizás así pares un poco y entiendas que a una mujer se la respeta siempre. Que si está vestida como se le canta no es para que un pajero como vos se le acerque y la acose”.