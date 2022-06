Inició la instalación de GPS en las motos de cadetes

Iniciaron los trabajos de instalación de más de 500 dispositivos de monitoreo destinados a las motocicletas de repartidores y trabajadores de modalidades delivery. La actividad seguirán durante los próximos días con el objetivo de brindar mayores condiciones de seguridad.

Al momento de la colocación, el personal de la empresa a cargo de la instalación brinda todas las recomendaciones de seguridad y cuidado necesarias a los beneficiarios.

"El Ministerio de Seguridad junto a la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), Delegación Gremial Regional Tucumán, nos enviaron un listado de las personas que están habilitadas para tener el equipo de GPS. Para eso, tienen que cumplir con ciertos requisitos: por ejemplo, que la moto esté a nombre del titular que está registrado en el gremio, que no tenga antecedentes, y algunos requisitos más. Analizando eso, nos van diciendo quiénes van a asistir. Estamos haciendo las instalaciones de 14 a 17.30 hs, aproximadamente; y desde la semana próxima estaremos mañana y tarde para agilizar el proceso”, informó Virginia Ponce, representante de la empresa Trailing Sat.

La instalación tarda entre 30 y 40 minutos

La colocación del dispositivo es rápida y el mantenimiento es simple, así lo explicó, Jorge, integrante del equipo técnico de la empresa y responsable de realizar el procedimiento, “Dependiendo de cada moto y el estado en el que esté, la instalación tarda entre 30 y 40 minutos. Este tipo de equipo se adapta a cualquier modelo de moto. A los cadetes les explicamos que el cuidado principal que tienen que tener es no tocar la instalación para no influir en el funcionamiento. Con respecto al lavado del vehículo pueden estar tranquilos porque el equipo lleva un recubrimiento para que no se dañe”, informó.

Por su parte, “Manuel”, uno de los primeros cadetes en contar con el dispositivo, celebró esta oportunidad. “Es una experiencia bastante positiva, ya que es una herramienta con la cual vamos a poder trabajar mucho más tranquilos porque sabemos que vamos a tener la posibilidad de recuperar nuestra principal herramienta de trabajo por cualquier eventualidad. Además en la instalación nos explicaron todos los detalles sobre el funcionamiento y los cuidados que tenemos que tener”, cerró.