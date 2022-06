Caso Ana Picone: existe la hipótesis de suicidio

Una mujer policía de 29 años falleció el lunes en el barrio Las Tipas, en El Colmenar. Ana trabajaba en la línea de emergencia 911 y habría mantenido una fuerte discusión con su pareja, un efectivo del servicio penitenciario de la provincia.

Según una de las hipótesis que se maneja la mujer se habría dirigido a una habitación en la casa de su pareja donde presuntamente tomó la decisión de dispararse en la cabeza.

En ese contexto, hablamos con Silvia Furque, abogada del investigado en la causa, Gerardo Bazan: "se trato de un suicidio, hay pruebas feacientes", además negó que hayan discutido previo al hecho. Todos los detalles en la entrevista de Mariana Romero.

La joven de 29 años tenia una hija con su pareja y falleció en el hospital Padilla.

Familiares de la víctima piden que se acelere la investigación

Claudio, hermano de Ana Picone, exige justicia y que se aclare el hecho: “No me informaron del peritaje, ni de la autopsia. La policía no tomó ninguna medida ni preventiva ni nada contra el hombre. Él está libre. Me gustaría que aceleren y le den interés al caso”; indicó.

“Los que conocían a mi hermana saben que era una persona muy buena. Nos cuesta pensar esa decisión. Sabemos que era hostigada por este señor. Desde el primer momento siempre la relación con este señor fue violenta. Mi hermana nunca demostró nada para tomar una decisión así”; señaló Claudio.