La nadadora que se desmayó no fue autorizada a competir

La nadadora artística estadounidense Anita Alvarez, que sufrió un desmayo que la sumergió al fondo de la piscina y que fue salvada por su entrenadora el miércoles, no ha sido autorizada para la competición por equipos, prueba que se desarrolla el viernes en los Mundiales de Budapest, según la lista de participantes actualizada. Alvarez, que perdió el conocimiento al final de su ejercicio individual, figuraba en todas las listas precedentes del equipo estadounidense, pero ha sido remplazada por Yujin Chang poco antes del inicio de la prueba.

La nadadora de 25 años fue rescatada por su entrenadora, la española Andrea Fuentes, que se tiró al agua vestida con pantalón corto y camiseta, para lograr sacarla a la superficie con sus brazos. ”Creo que estuvo al menos dos minutos sin respirar porque sus pulmones estaban llenos de agua”, contó más tarde la entrenadora. Alvarez ha tenido que pasar un examen médico completo el viernes por la mañana, Luego de eso, se conoció la noticia de que Alvarez no participaría de la competencia.

El jefe de los servicios médicos del Mundial, Bela Merkely, declaró en los medios húngaros: “Hay diferentes tipos de deportistas, algunos toleran bien que la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono varíe de esta manera. Pero hay quienes son más sensibles. Ella es uno de ellos. Probablemente este deporte no sea para ella”.

El director técnico de Estados Unidos, Adam Andrasko, escribió en las redes sociales: “Estamos muy agradecidos de que Anita esté sana. Anita es una tremenda competidora y no podríamos estar más orgullosos de ella. Es triste que no tenga la oportunidad de competir en su evento final de la competencia, pero regresará a la piscina en un futuro cercano y nos inspirará a todos una vez más”.

En la tarde del jueves, la nadadora se había mostrado dispuesta a volver al agua: “Siento mi cuerpo totalmente normal. Es algo que ya me ha ocurrido. Descansas y al día siguiente vuelves al agua. Tienes que hacerlo así para no cargar tu cabeza de miedo. Los médicos me han revisado. Siento que mi cuerpo puede gestionarlo y está todo en mi mente. Quiero terminar esta competición, que ha sido la mejor que hemos tenido en Estados Unidos en mucho tiempo. Estoy muy contenta con mi solo, y ahora no quiero faltar al compromiso con mi equipo en la final del libre. Quiero acabar estos campeonatos con la cabeza alta. Quiero que mis compañeras sientan que pueden confiar en mí y esto nos haga más fuertes”.

Durante la competencia sufrió un desmayo

Fuentes, la entrenadora, había expresado que Álvarez estaba mucho mejor: “Antes de esto, había tenido problemas esporádicos con desmayos, pero nunca en competición. Ha sido un buen sustito, me he tenido que tirar porque no lo hacían los socorristas. Me asusté porque veía que no respiraba, pero ya se encuentra muy bien, a tope”, dijo la entrenadora al diario deportivo Marca.

“Los médicos revisaron todos los signos vitales y todo está normal: frecuencia cardíaca, oxígeno, niveles de azúcar, presión arterial, todo está bien”, escribió Fuentes y agregó: “A veces nos olvidamos que esto sucede en otros deportes de alta resistencia, como maratón y ciclismo. Todos hemos visto imágenes en que algunos atletas no llegan a la meta y otros les ayudan a llegar. Nuestro deporte no es diferente a otros, solo que es en una piscina, superamos los límites y, a veces, los encontramos”, agregó Fuentes, exnadadora española..

Esta no era la primera vez que la nadadora sufría un desmayo en competición. Ya tuvo que ser rescatada el año pasado durante un torneo de clasificación a los Juegos Olímpicos, celebrado en Barcelona. Las fotos del incidente del miércoles, capturadas gracias a un robot de la AFP situado en el fondo de la piscina, han sido publicadas por numerosos medios de comunicación a través del mundo.