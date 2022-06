El curioso motivo por el que Cande Tinelli se hace cirugías

Cande Tinelli pasó recientemente por el quirófano y lo contó en las redes. Se operó la nariz para “dulcificarla” y le llovieron las críticas luego de publicar una foto con una venda en el rostro. “Hacé lo que te haga feliz. Somos gente pasando por el mundo. Nada más que eso”, escribió poco después ante la cantidad de mensajes negativos que recibió.

Ahora la cantante salió a responderle a una seguidora que le preguntó por qué se hacía tantas cirugías estéticas. “Me gusta mutar, si hay algo que no me agrada y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago”, sostuvo.

Acto seguido, la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino remarcó que la vida es corta y que le aburre ser siempre igual. “Si algo no me hace feliz de mi cuerpo y tengo la posibilidad de cambiarlo o mejorarlo para sentirme mejor, no lo dudo un segundo. Así como hay gente que piensa distinto y se acepta como es, banco también, banco todo”, cerró.

Candelaria hizo un descargo tras ser cuestionada por su alimentación

Candelaria Tinelli se defendió de las críticas a su alimentación y aclaró que ella opta por un plan alimentario vegetariano. Todo ocurrió después de promocionar quesos veganos. “Ya que estoy subiendo estas cosas que son increíbles, pruébenlas, les quiero avisar que yo no soy vegana”, comentó la joven en sus historias de Instagram.

Entonces, y metiéndose de lleno en la polémica, explicó: “Hay gente que me bardea fuerte, sobre todo los que son activistas veganos que los felicito y los admiro, pero entiendan que estoy en un proceso. Hay cosas que aún no puedo dejar por cuestiones de salud y porque soy humana y me cuesta”.

Tras remarcar que desea seguir ese camino, pidió: “No me rotulen con el veganismo porque no soy vegana. Sin embargo los apoyo, los banco, amo la movida que hacen y aspiro a eso”.

Fuente: TN