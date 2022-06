ATEP anticipa que el lunes no habrá clases en la provincia

David Toledo anticipó que por el Día del Empleado del Estado, el lunes no habrá clases en Tucumán.

El titular del gremio de los docentes provinciales, David Toledo, anticipó a Los Primeros TV que el próximo lunes 27 de junio no habrá clases en la provincia por ser asueto administrativo ante el Día del Empleado del Estado. "Solo resta la resolución del Ministerio de Educación para oficializar la disposición que dispone que el próximo lunes es un día no laborable para todos los empleados estatales", dijo el titular de ATEP.

Esto fue confirmado además, por el referente de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Francisco Osorio, al señalar que "la provincia adhirió en el año 2017 por ley, a una norma nacional (Ley 26876) que fijó como día no laborable cada 27 de junio para todos los trabajadores estatales por celebrarse el Día del Empleado del Estado".

Osorio explicó que "el lunes no se trabaja en las comunas rurales ni en la administración central porque es un día no laborable, eso ya está estipulado por Ley en la provincia. Es un día de festejo y no laborable para todos los compañeros".