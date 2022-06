Luisana Lopilato recorrió Italia embarazada de siete meses

Desde que confirmó la feliz noticia en febrero último, Luisana Lopilato comparte tiernas postales luciendo su pancita de embarazada. La actriz ya es madre de Noah, de 9 años, Elías, de 6, y Vida, de 4. Por estos días está en la dulce espera del cuarto integrante de la familia que formó junto a Michael Bublé, y disfruta de un merecido descanso en Italia, después de grabar dos películas durante su estadía en la Argentina algunos meses atrás. Alegre y risueña, posó con el icónico Coliseo de Roma de fondo mientras atraviesa el séptimo mes de gestación.

“¿Así o más feliz? Las calles, el helado y este calorcito. ¿Qué más les gustaría que les muestre?”, le consultó a sus más de seis millones de seguidores de Instagram. Uno de los primeros en comentar el posteo fue su marido, con un piropo escrito en inglés para la ex Rebelde Way: “No se puede ser más sexy que esto”. En las imágenes que compartió se la ve con el paisaje del histórico anfiteatro de la época del Imperio romano a sus espaldas y con un look canchero con la panza al descubierto, compuesto por un short tiro alto negro, un top tejido blanco, camisa de jean, y una bandolera color piel.

Unas horas antes había publicado otras imágenes durante su tour por la capital italiana con otro outfit veraniego donde combinó tonalidades rosa y naranja, donde también dejó ver su pancita. Siempre con su sonrisa como bandera, en su álbum de viaje se la ve radiante, palpitando la nueva etapa que vivirán como familia de seis integrantes. Los rumores en torno al embarazo habían surgido por imágenes del backstage de un videoclip que protagonizó la actriz junto al cantante canadiense a principios de año. Horas después del lanzamiento musical, ambos confirmaron la noticia y reflexionaron: ”¡Oooops! ¡Lo hicimos de nuevo! Que rápido pasa el tiempo, bebé en camino”.

Se suma otra nena a la familia

La pareja hasta el momento no había revelado el sexo del bebé en camino, pero semanas atrás Darío Lopilato confesó que su hermana espera una niña. En diálogo con Primicias Ya, el actor expresó: “Se viene otra sobrinita y estamos contentos. Estoy muy ansioso y cuando estuvo Lu la otra vez le besaba la pancita, al igual que hice con Daniela; yo soy de hablarles y jugar con ellas”, explicó en referencia a Daira, su sobrina por parte de su hermana mayor.

Luisana y Michael demuestran que están viviendo este momento con las emociones a flor de piel. Cuando estuvieron instalados en su casa de Nordelta en abril mostraron la intimidad de su hogar y dejaron ver un particular detalle que ellos mismos hicieron el jardín: una frase que está escrita sobre el camino de madera que llega hasta el lago del barrio privado. “No quiero parar de hacer recuerdos”, se lee en inglés sobre la madera en la que Lopilato posa para la foto, y además están los nombres y las fechas de nacimiento de cada uno de sus tres hijos. Junto a aquella imagen, la actriz agregó: “Pronto vamos a estar sumando un nuevo nombre. Qué lindo que se agrande la familia Lopilato Bublé”.

Desde aquel flechazo en el Teatro Gran Rex la pareja lleva 14 años de amor, y la mayor parte del año la pasan en su casa de Vancouver, Canadá. El fin de semana pasado, en el Día del Padre, Luisana quiso dedicarle un sentido posteo a su esposo: “Esto es una pequeña demostración de cómo nos divertimos y reímos juntos. Sos el mejor padre del mundo para mis hijos y el mejor compañero de vida; gracias por tu atención, tu amor, tus risas, tu apoyo, tus juegos a cualquier hora, gracias por amarnos tanto. Estar al lado tuyo es un sueño, te amamos infinitamente”.

