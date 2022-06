Flor de la V sobre El Hotel de los Famosos: "Se les fue de las manos"

Desde que comenzó ‘El Hotel de los Famosos‘, se generaron muchas polémicas a su alrededor. Sin embargo, todo empeoró en las últimas semanas, por lo que sucedió con Locho Loccisano dentro del reality. Es por esto que, en ‘Intrusos‘, decidieron debatir sobre el tema, junto a Kate Rodríguez. Sin dudarlo, Flor de la V opinó sobre lo que pasó con la producción, frente a lo que ocurrió entre los participantes.

«Hay una persona que lo dijo desde el primer día, ‘este hotel es xenófobo, discriminador’. Es, y se quedó corta. Lo dijiste, y el que avisa no traiciona», comenzó comentando Flor de la V, al recibir a Kate Rodríguez. Sin dudarlo, la invitada afirmó que «el tiempo siempre pone todo en su lugar. Lo bueno de los realities es que potencian tu real esencia».

En cuanto a la edición, que varios exparticipantes se están quejando, Kate sentenció: «La verdad es que hay una edición, pero la edición es el material que nosotros damos. Yo muchas veces me mostré cabrona, ofrecí eso, y me editaron con respecto a eso». Entonces, hizo referencia a Martín Salwe, al comentar: «Lo que pasa es que esta persona… no hay remedio, y lo peor de todo es que ahora, va a decir ‘era un juego, soy re buen jugador, soy un gran estratega'».

La opinión de Flor de la V

Posteriormente, compartieron una nota que le hicieron a Sabrina Carballo, tras salir del reality, y se generó un debate sobre el enojo de los participantes por lo que sucede en las redes sociales. Sin embargo, Flor de la V interrumpió para comentar: «Nos estamos yendo de lo importante. Yo me acuerdo una noche, en que Sabrina estaba discutiendo con Chanchi, con un nivel de violencia tremenda, desmedida, prepotente, autoritaria».

«Hubo muchas situaciones de violencia. No hablemos de lo que hizo un participante, lo que mostraron o no mostraron. Acá, claramente mostraron un montón de cosas que, para mí, se les fueron de las manos. Empezó el hotel tímidamente y fue trepando a un nivel de violencia que, para mí, se les fue de las manos», sentenció Flor de la V.