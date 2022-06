Alfaro: "Tenemos que levantar la vara con el nuevo Mercado"

El inicio de las obras del futuro Pase del Norte fue anunciado este mediodía por el intendente Germán Alfaro, quien adelantó que será un proyecto privado que modernizará el viejo predio del Mercado, que estuvo a punto de colapsar en marzo de 2021. "Tenemos que levantar la vara en este nuevo mercado", desafió.

Minutos después, el mandatario municipal en rueda de prensa defendió el emprendimiento, que tendrá una inversión de $ 1.200 millones. "Un mercado como el de antes no podemos seguir. Un mercado en donde vendían canarios, comías una pizza y te pasaba un pericote", manifestó.

Para sostener su postura, el intendente manifestó que "esto va a ser un mercado moderno, como un centro comercial. Tenemos que levantar la vara. No podemos vender panchuque en este mercado. Nuestra ciudad es la quinta del país. No tenemos que mirar abajo. Es un paseo mercado. No es un shopping. Acá vas a tener patio de comida".

"Esto es lo que la gente va exigiendo, la modernidad, lo que nos hace crecer como sociedad. Si miramos para atrás vamos a volver a las carretas, a los bueyes", dijo para luego resaltar que "los $ 1.200 millones van a ser más, por la inflación que tenemos en el país ¿Quién trajo una inversión así a tres meses a nuestra provincia? De inversores privados y en donde el Estado no pone ni un peso".

Obras de revalorización

El proyecto que comenzará a tomar forma hoy, consta de una fase inmediata, enfocada en el edificio, y de una segunda etapa que abarca todo el predio, de prácticamente media hectárea de superficie.

La empresa concesionaria que estará a cargo del emprendimiento es la sociedad Paseo del Norte, integrada por varias firmas, entre las que se halla IRSA, adjudicataria del shopping Patio Olmos, en Córdoba.