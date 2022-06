Johnny Depp cambió su look y quiere reconstruir su carrera

El juicio por difamación que inició Johnny Depp contra su ex esposa, Amber Heard, finalmente llegó a su fin luego de que el jurado de Fairfax, Virginia, fallara a favor del actor. Sin embargo, los ojos de los medios siguen teniendo el foco en sus protagonistas. Ahora, Depp se mostró con un nuevo look mucho más juvenil y las redes sociales estallaron.

Johnny Depp: afeitado y con look boho

El protagonista de Piratas del Caribe se presentó junto a su amigo, el músico Jeff Beck, en el Festival de Blues de Helsinki, Finlandia, y los flashes lo siguieron a todas partes. ¿Su nuevo estilismo? Se despidió de su barba y bigote y ahora lleva la cara totalmente afeitada.

Este nuevo look, sumado al pelo largo a la altura del montón, que lleva decolorado y peinado de manera descontracturada, le otorgan un aspecto juvenil, informal y despreocupado. Enseguida, las fotos recorrieron todas las redes sociales y sus fanáticos hicieron comentarios como “Se ve más joven”, “Qué guapo” y “Cada día se vuelve más irresistible”.

¿El resto de la apuesta? El cantante armó un look al mejor estilo estrella de rock con detalles boho: llevó un chaleco de vestir gris oscuro sobre una camisa blanca, que lució arremangada. Combinó las prendas con un pantalón negro de efecto gastado, con algunas roturas, y remató con accesorios protagonistas: un set de cadenas plateadas con dijes, una boina gris con rayas negras y anteojos de sol con cristales azules.

En otro momento del festival, debajo del escenario, se fotografió con fanáticos y cambió el chaleco y la camisa por una remera estampada con una camisa escocesa encima, anudada en la parte inferior. También llevó boina, un modelo negro de corderoy, y anteojos de sol negros tipo aviador.

Look nuevo, ¿vida nueva?

A pesar de que el actor siempre se mostró muy cuidadoso de su imagen y fue probando diferentes estilos a lo largo de su carrera, actualmente los medios sostienen que su cambio de look responde al inicio de una nueva etapa de su vida luego de ganar el juicio.

Luego de conocer la decisión del jurado, Depp declaró: “Seis años atrás mi vida, la de mis hijos, la de las personas que me rodean e incluso la de aquellos que me han apoyado en mi carrera, cambió para siempre...Seis años después el jurado me devolvió la vida, y estoy verdaderamente agradecido”.

Luego, la revista People citó una fuente allegada al actor, que afirma que “aunque Depp está aliviado por el veredicto del jurado, no se regodea”, y agregó: “solo quiere recuperar su carrera”.

¿Se vendrán más cambios de imagen para el actor?

Fuente: TN