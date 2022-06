Emilio Luque pide paciencia y voluntad para resolver el problema

El empresario Emilio Luque mostró una visión distinta a la hora de enfrentar el problema que genera el paro por tiempo indeterminado que desde el martes pasado lleva adelante la Asociación de Transportadores de Carga de Tucumán. Lejos de alentar a los obreros a enfrentar a los camioneros, como minutos ante lo había hecho el industrial azucarero Jorge Rocchia Ferro, el dueño del ingenio Concepción, entre otros, alentó a mantener el diálogo para resolver el conflicto y para ello sugirió tener paciencia y voluntad.

Emilio Luque reconoció como justo el reclamo de los transportistas y que se debe atender dentro de un marzo de razonabilidad, atento a que el precio del gasoil aumentó tres veces en un mes y que se debería adecuar las tarifas con la que se rige la actividad. "El tema no es sencillo porque el país vive una situación difícil, porque a nadie le alcanza la plata y luego de más de 6 horas de reunión con el gobernador y los transportistas, creo que esto se soluciona con mucha paciencia y voluntad", expresó Luque en diálogo con Los Primeros TV.

"No deja de tener razón el transportistas porque las cubiertas y los insumos aumentaron por encima de la inflación que se dice, y por eso le pido a ellos como a Jorge Rocchia Ferro que le pongamos mucha voluntad y creatividad para solucionar un problema, que no es de un solo sector sino de todos", sostuvo el industrial.

Como integrante del Centro Azucarero Regional Tucumán, Luque expresó que "voy a luchar para que esto se terminé hoy como para que no tengamos problemas. El transportista como el cañero, son nuestros socios, porque sin transporte no hay zafra; sin caña, no hay zafra y sin ingenios tampoco hay zafra. No es ellos o nosotros. Es entre todos que le vamos a dar una solución y tengo la mejor buena voluntad. El tema es una cuestión de números, cosa que nadie salga herido, que nadie salga tan agraviado de acá".