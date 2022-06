Jorge Rial y Romina Pereiro firmaron el divorcio

Jorge Rial contó que se divorció de Romina Pereiro. El trámite legal llegó casi cuatro meses después de que anunciaran su separación, a comienzos de marzo pasado. “¿Mi estado civil? Separado. Bueno, está bien, recién me mensajeé con Romi y sí, efectivamente y lamentablemente firmamos los papeles de divorcio”, dijo el periodista al haber sido abordado por un móvil de LAM (América) en la tarde de este miércoles.

“Con pena lo digo esto, no con alegría y ella también. Es un momento difícil, es feo, pero bueno... No significa nada. Es un divorcio, no se sabe qué va a pasar en el futuro. Pero era necesario, también, por el bienestar nuestro, mental, por los medios, por todo, ya está”, agregó el ex conductor de Intrusos.

“Aprovecho para decirlo porque nos mensajeamos recién y Romi me dijo: ‘Che, algunos me llamaron’. A mi no me llamó nadie y no tenía mucha ganas de comunicarlo. Es más, dije: ‘Me voy de viaje esta noche y zafo hasta el lunes’, pero viniste vos con la noticia y es verdad, ya está. Lo firmamos y creo que ya entró en el juzgado. Solo hay que esperar que el juzgado lo firme”, admitió ante el movilero del programa de chimentos que conduce Ángel de Brito.

No más casamientos

“Hace poco dijiste: ‘Me tiro unos tiros en los pies antes de casarme’, ¿lo mantenés?”, le preguntó el cronista y Rial le dio la razón. “Sí, olvidate, olvidate. Casarme, no. No porque sea una mala experiencia, sino porque yo ya no creo en esto. La convivencia mata al amor. Lo mejor es estar el tiempo que quieras estar juntos... Yo aprendí, no está bien. Me parece que la distancia y estar cuando vos tenés ganas. Dos días, tres días, irse de viaje...”, analizó Jorge sobre su futuro en los vínculos.

Y a propósito de eso, también fue consultado por su relación con Josefina Pouso, luego de haber sido captado juntos en Madrid. “Somos amigos, pero de hecho no nos vimos más desde la última vez que nos vimos en Madrid. Nos vemos cuando tenemos ganas. De hecho, desde que volvimos con Madrid, no nos vimos más. No hay ganas, no hay tiempo, cada uno está con sus cosas. Yo con mucho laburo, con la cabeza puesta en otras cosas... No tengo tiempo de nada. Somos amigos, coincidimos en un lugar y punto. Ella hace su vida y yo la mía”, reiteró Rial.

“Quiero hablar de un tema absolutamente personal y va a ser la única vez que hable. Mucho se está hablando de mi separación, y la verdad, son temas que afectan, hay toda una familia atrás. Lo que tengo para decir, y lamentablemente es así, efectivamente estoy separado. Estamos, no estoy. Fue una decisión tomada por los dos. A veces el amor profundo no alcanza, sobre todo en un año muy difícil como fue el anterior, donde la pandemia me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar, pero pasó. Uno se cree fuerte y no lo es, me pegó de lleno”, había dicho Rial en marzo pasado cuando anunció su separación de Romina Pereiro.

Y agregó: “La peleamos muchísimo. Estamos separados hace mucho, ahora se enteran porque es imposible, soy un tipo público. Como hay cierto acoso, sobre todo hacia Romina, lo digo para que la dejen en paz. Romina y yo somos familia y lo vamos a ser toda la vida. Sus hijas son mis hijas. Hoy parece definitivo, pero no lo sé. Hoy es esto y hay que asumirlo”.

