Rocchia Ferro alienta a los gremios obreros a despejar las rutas

El industrial Jorge Rocchia Ferro instó a los gremios obreros de la actividad azucarera como FOTIA, FEIA y UATRE a que "salgan a enfrentar a los transportistas" y los saquen de las rutas para poder circular y trabajar con normalidad. En duros términos el propietario de los ingenios La Florida, Cruz Alta y Aguilares cuestionó el accionar de la Policía al afirmar que "están cuidando los transportistas en lugar de despejar las rutas, para que sigan haciendo el paro".

El también titular de la Unión Industrial de Tucumán (UIT) señaló que "no tengo problemas en decirlo, estoy diciendo que los trabajadores vayan a despejar las rutas". En ese sentido, instó a los dirigentes gremiales a salir a defender la fuentes laboral de sus afiliados, al señalar que "si no puedo trabajar no tendré el dinero para pagar los sueldos, ya perdieron el presentismo. Y los gremios no hacen nada. Me pregunto dónde está FOTIA, tan valiente que son para muchas cosas, tan valiente que son la FEIA y UATRE, pero dónde están".

Ante la consulta, Rocchia Ferro respondió que "por supuesto que los obreros deben ir a despejar las rutas, porque los sindicatos están dejando que su gente se muera de hambre".

Mientras el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, estaba en la rotonda de Los Gutiérrez al frente de un operativo preventivo y para garantizar la libre circulación por las rutas, Rocchia Ferro expresaba en Los Primeros TV su desacuerdo al expresar que en los hechos, la Policía no cumple con la tarea de despejar los accesos a los ingenios. "La Policía no está desalojando a los camioneros, los están cuidando. Claramente hay una provocación de la Policía porque lo que yo pretendo es que los saquen de las rutas", dijo Rocchia Ferro.