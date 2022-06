"Estamos siendo retenidos", advirtió un camionero

En la rotonda del Empalme con la Ruta Nacional 9 hay más de 200 camiones varados debido a la medida de fuerza que llevan adelante los transportistas. Si bien, los manifestantes han asegurado que sólo se detiene aquel que quiera colaborar con la causa, hay camioneros que sostienen que fueron retenidos por la fuerza.

Todo este acto se desarrolla frente a los efectivos policiales presentes en las concentraciones dispuestas en varios puntos de la provincia.

Tal es el caso de Rodolfo Reyes, un camionero de 60 años que llegó el pasado martes desde Buenos Aires, lo detuvieron, le pidieron una colaboración a la que él accedió y todo se complicó. "Me dijeron que me quede acá una hora y después podía irme. Ahora no puedo salir, me tienen retenido acá. Quise salir con el camión y no me dejaron. Estamos obligados a estar acá", comentó a Los Primeros.

Rodolfo es celíaco y lleva casi un día sin comer. Comentó que sólo ingirió unos "bizcochitos" y nada más. "Tengo agua y al baño vamos acá, en medio de los pastos", dijo.

Como él, hay varios que aún no han podido continuar viaje.

Aún así, Reyes afirma que la medida de protesta es la correcta, aunque él no retendría a sus colegas de ese modo. Pero que es la única manera de ejercer presión sobre las autoridades ausentes en el conflicto.