El pedido de Valeria Mazza tras el ataque a Tiziano Gravier

Luego de las dos operaciones que tuvo Tiziano Gravier por el ataque que sufrió en la puerta de un boliche de Rosario, Valeria Mazza contó cómo se recupera su hijo y llamó a la reflexión.

En diálogo con el móvil de Intrusos (América), la modelo admitió que lo que le ocurrió a su hijo fue un golpe para toda la familia. “Estamos recuperándonos. Ha sido un golpe durísimo, sobre todo para Tiziano y Benicio que vivieron ese episodio de violencia”, comenzó diciendo.

Tal como lo hizo en sus redes sociales, una vez más volvió a pedir para que se termine con la violencia. “Lamentablemente todos los días vemos y escuchamos actos de violencia física y verbal, nos vamos como anestesiando y vamos naturalizando un montón de cosas que no están bien, cosas que no tienen que pasar”, reflexionó.

Entonces, hizo un llamado a la solidaridad para que cada quién aporte desde su lugar: ”Desde educadores con nuestros hijos, desde los lugares donde trabajamos, y pidiendo a la Justicia para que actúe y se haga cargo el responsable”.

“Lo peor es que cuando estás viviendo todo esto que estamos viviendo nosotros, además de atravesarlo, tengo que agradecer que mi hijo esté vivo, tengo que agradecer que no fue peor. El consuelo es ese: pensar lo que podría haber pasado. Y no quiero pensar lo que podría haber pasado. Ya con lo que pasó es suficiente”, sostuvo.

Florencia de la V trajo a colación lo ocurrido con Martín Mora Negretti, el joven de 30 años asesinado en Mar del Plata. Mazza aseguró que es caso la conmovió muchísimo y se solidarizó con la familia.

“Realmente tremendo. (...) Nada justifica un acto de violencia. Yo podría estar en mi casa y volver a mi vida porque mi hijo está vivo y ya está, pero no se terminó acá. Siempre me solidaricé con causas que tenían que ver con la educación, la niñez, la solidaridad y ahora me sumo a este pedido: basta de violencia, no podemos vivir así”, reclamó.

Maite Peñoñori destacó que muchas familias cuando les ocurre situaciones violentas, deciden irse del país y quiso saber si ellos lo habían evaluado. “Es algo que nos preguntan pero no. (...) La de vivir en Argentina es una decisión que tomamos con Alejandro (Gravier) hace muchos años. Por trabajo viví en el exterior durante 15 años pero siempre volvíamos. Y la verdad es que no quiero que la respuesta a esto sea Ezeiza. Yo quiero que esto sea diferente”, cerró tajante.

Qué dijo Tiziano Gravier sobre el ataque que recibió

Tiziano Gravier había roto el silencio hace unos días, luego de la agresión que sufrió en la puerta de un boliche de Rosario.

“Hoy estoy angustiado, un poco triste. Me cuesta concentrarme y pienso mucho en lo que pasó. En un país civilizado, romperle la mandíbula a alguien está mal, no importa quién sea”, afirmó en diálogo por WhatsApp con la revista ¡Hola!.

Jesuan Monzón y Franco Zampini, de 26 y 27 años, fueron identificados como los agresores del joven. Ambos, cumplen 90 días de prisión preventiva por el ataque, separados de la población común por pedido de la defensa.

“Estoy de acuerdo que la justicia debería actuar con la misma rapidez y eficiencia, siempre”, remarcó el joven, que se recupera de su segunda cirugía. Explicó que su mensaje es que “se cumpla la ley” para que quede claro que “estas cosas no pueden seguir pasando”.

El hijo de la modelo, además, profundizó la reflexión sobre la violencia en la sociedad y la respuesta de la Justicia. “Cualquiera que cometa un delito debe asumir las consecuencias. No importa quién sea, porque hoy me tocó a mí, pero tengo claro que no soy el primero que sufre este tipo de ataques y Tiziano podría haber sido cualquiera. O sea, Tiziano somos todos”, opinó.

