Rodríguez Larreta se reunió con dirigentes tucumanos

Horacio Rodríguez Larreta, mandatario de Juntos por el Cambio y Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se reunió este miércoles con referentes del PRO de Tucumán. Participaron del encuentro: Ramiro Beti, Carla Porta, Miguel Diosquez, Alvaro Apud y Roberto Ávila.

Durante la reunión los dirigentes hicieron hincapié en la necesidad de fortalecer el partido en la provincia de Tucumán y de trabajar por la unidad del espacio Juntos por el Cambio y la construcción de una alternativa fuerte de cara a 2023.

El mandatario porteño insistió además en la importancia de trabajar en un plan de desarrollo para la provincia y la región. Este mismo mensaje dio Rodríguez Larreta en la ciudad de Salta, donde participó del Encuentro Regional Norte organizado por la Fundación Pensar y dirigido a referentes de Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero y Salta.

“Si no tenemos una visión integral apoyada por un amplio sector de la sociedad no vamos a salir adelante. Y es en eso en lo que estamos trabajando desde hoy con encuentros como éste. El plan hay que formularlo escuchando a la gente. Tenemos que llegar con ese plan consensuado con nuestra fuerza política pero también con los sectores productivos, del trabajo, con los sectores sociales. El cambio vale si lo podemos sostener en el tiempo”, sostuvo Rodríguez Larreta durante su exposición.

Crisis del gasoil

"La falta de gasoil es un drama y un problema para todos los que producen. Hay gente que no puede dar trabajo, que no puede levantar la cosecha. La desesperación y la angustia de esa gente que esta esperando todo el año este momento y cuando llegó, no lo puede hacer. El producto de su trabajo y de su esfuerzo que no puede llevarlo a la practica, es un problema enorme, producto de la falta de previsibilidad", señaló Rodríguez Larreta.

Sobre la política social argentina agregó: “Necesitamos volver a crecer para generar trabajo de verdad, privado, sostenible y de forma federal. No hay política social sin trabajo; no hay para distribuir lo que no se genera. Para eso hay que tener un sano equilibrio entre un sector privado pujante que genera trabajo y riqueza, y un estado que a partir de eso ayude y atienda a los que menos tienen y más necesitan”.

Bajo el lema “Reflexiones para los planes de desarrollo humano'', el encuentro contó con más de 100 invitados. Junto a Rodríguez Larreta, expusieron expertos, referentes sociales y políticos, empresarios y académicos, para debatir sobre temáticas como diagnóstico social, pobreza, hábitat, primera infancia, instituciones y bienes públicos de calidad, con el objetivo de diseñar políticas públicas para la región.

“Necesitamos una firme decisión política de quienes ejercen el poder nacional para volver a ser un país federal como dice la Constitución. Uno de los pilares de nuestro plan nacional tiene que ser la recuperación del federalismo. Nunca ha habido tanta concentración de poder como ahora, tenemos que revertirlo. Salta tiene que poder definir cuál es su modelo de desarrollo” afirmó el mandatario.

En esa misma línea agregó: “No puede ser que el mejor gobernador sea el que mejor conoce qué timbre hay que tocar para conseguir un programita de acá o de allá o dos cuadras de asfalto. Eso está mal; el mejor gobernador tiene que ser el que tenga la visión a más largo plazo para desarrollar su provincia y región, con la responsabilidad y la autoridad necesarias para lograrlo”.

Consultado por la falta de gasoil, Rodríguez Larreta sostuvo: “es un drama que en un país como el nuestro tan lleno de recursos tengamos que importar energía, producto de una falta de previsión y de un plan”.

Después de participar del encuentro, Rodríguez Larreta recorrió la zona comercial en el centro de la ciudad donde aprovechó para conversar con vecinos y comerciantes, escuchando sus demandas y preocupaciones. También participó de un encuentro con referentes del espacio, donde hicieron hincapié en la necesidad de fortalecer su presencia en Salta y de trabajar por la unidad y la construcción de una alternativa fuerte de cara a 2023.

Estuvieron Omar de Marchi, diputado nacional, Carlos Zapata, diputado nacional por Salta, Inés Liendo, dirigente del PRO, Martín Grande, ex diputado nacional, y Miguel Nanni, diputado nacional.