Se filtró el primer tema de la China Suárez como solista

Con más de dos décadas trabajando como actriz, este año Eugenia "China" Suárez decidió abocarse a su costado musical y lanzarse como cantante.

Así fue como a fines de abril presentó "El juego del amor", su colaboración con el cordobés Santiago Celli.

Esa fue la antesala a la promesa de sacar un tema propio a mediados de año y, aunque actualmente se encuentra en México disfrutando de unas vacaciones románticas con Rusherking, Ángel De Brito sacó a la luz el segundo corte de su primer álbum.

“Se filtró y lo tenemos”

"Ella no estaría de acuerdo con que se suba este nuevo tema, se filtró y lo tenemos. Este es el segundo corte, el segundo éxito. Se viene con todo. A romperla", manifestó el periodista y presentó un tema en el que la actriz hace referencia a los comentarios sobre su vida privada que suele recibir, tanto en los medios como en las redes sociales, y cómo lo padece.

Aunque la China todavía no se refirió a la filtración, y mucho menos a la letra, públicamente, es fácil relacionarla con los últimos escándalos que protagonizó, luego de que saliera a la luz su affaire con Mauro Icardi, sus peleas públicas con Wanda Nara y las historias de amor que inició tras su separación de Benjamín Vicuña, con quien ya no tiene una buena relación, ya que al actor chileno no le gustó que cuestionara el tiempo que pasa con Magnolia y Amancio, los hijos que tienen en común.

A continuación, la letra completa de la canción de la China:

Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía.

Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más que decir, atrás de un falso perfil se esconden todos los días, me llenan de espinas.

A veces quiero escapar para olvidarme de todo.

Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo.

Duele que me peguen mucho más que a ellos, algo se desarma en el suelo.

Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era.

Y por eso estoy acá, es mi única manera, la verdadera.

Y ya que quieren hablar, ¿Por qué no hablamos de todos?

Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía.