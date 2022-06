El paro de transportistas afecta la transferencia de residuos

Desde el Consorcio Público Metropolitano para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos expresaron su precupación ya que se ven imposibilitados de la correcta transferencia de residuos al lugar de disposición final de la basura de miles de tucumanos.

"No podemos pedirle al ciudadano que no genere residuos, despues de un fin de semana largo no damos a basto", aseguró Hecto Argañaraz en la planta de transferencia de San Felipe.

El acatamiento al paro fue contundente

Los transportistas de carga profundizan su reclamo por el faltante de gasoil y la liberación de los precios del combustible en estaciones independientes y mercado mayorista. Al punto que, desde anoche, al paro iniciado en Tucumán se plegaron otras provincias.

La protesta, que se inició a las 0 de este miércoles, es en reclamo por el abastecimiento de gasoil y de insumos para la actividad, y también por una actualización de la tarifa.